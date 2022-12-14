«И холодно, и топливо кончается». Водители большегрузов рассказали, в каких условиях ждут очереди на границе

Напряженная ситуация на границе Беларуси и Евросоюза – более пяти тысяч водителей большегрузов оказались в ловушке. Из-за неритмичной работы европейских таможенных служб время простоя в очереди достигает более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Жизнь на обочине». Очередь на въезде в Польшу растянулась на 25 километров. На что готовы водители, чтобы попасть в ЕС?

В Беларусь пришли обильные снежные осадки, вслед за ними прогнозируется понижение температуры, а это значительно усложнит жизнь тех, кто стоит на обочине на границе с Латвией, Литвой и Польшей. Очереди перед международными пунктами пропуска уже растянулись на десятки километров и вышли за пределы обустроенных зон ожидания или заправок.

В машинах автономки работают, но топливо на исходе тоже. У некоторых продукты заканчиваются. Такси заказываем, едем в магазины, покупаем. Не все же собрались так долго стоять. Неожиданно.

И холодно, и топливо кончается. И продукты у кого какие были, тоже все кончается.

– Заправиться можно только на одной заправке, а как я выеду на заправку? Никак.

– Если выедешь, то назад не заедешь уже.