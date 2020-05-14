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Легенды Великой Отечественной в фотографиях. В Беларуси вышла книга, посвящённая «Линии Сталина»

14 мая 2020 17:52
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Новости Беларуси. В год 75-летия Победы. В Беларуси вышла книга-фотоальбом, посвященная «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее презентовали в историко-культурном комплексе.

Тираж книги – 1500 экземпляров. Авторы рассчитывают, что она прибавит посетителей знаковому месту.

Легенды Великой Отечественной в фотографиях. В Беларуси вышла книга, посвящённая «Линии Сталина»-1

Легенды Великой Отечественной в фотографиях. В Беларуси вышла книга, посвящённая «Линии Сталина»-3

Издание включило в себя информацию о легендарной системе укрепрайонов, которая помогала сдерживать натиск немецко-фашистских захватчиков. Читатели узнают и много нового об экспонатах на «Линии Сталина»: танках Т-34, бронепоездах, пулеметных ДОТах. А красочные иллюстрации помогут лучше представить себе события времен Великой Отечественной войны.

Легенды Великой Отечественной в фотографиях. В Беларуси вышла книга, посвящённая «Линии Сталина»-6

Легенды Великой Отечественной в фотографиях. В Беларуси вышла книга, посвящённая «Линии Сталина»-8

Легенды Великой Отечественной в фотографиях. В Беларуси вышла книга, посвящённая «Линии Сталина»-10

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Она более современная, рассчитана на молодое поколение, которое не любит читать длинные тексты – увидело что-то и получило информацию. Еще одна важная деталь – это то, что есть перевод на английский язык.

Легенды Великой Отечественной в фотографиях. В Беларуси вышла книга, посвящённая «Линии Сталина»-13

Добавим, книга поступит в продажу в ближайшее время. Ее также можно будет заказать онлайн.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Метла # Фотофакт

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