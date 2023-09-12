«Пельмени или спагетти с кетчупом». Белорусская школьница рассказала о предпочтениях в еде

Для многих родителей накормить своего ребенка – это целый квест. Маленькие нехочухи отказываются кушать вкусную и здоровую пищу и с удовольствием налегают на фастфуд. О том, стоит ли приучать своих детей к нормальным пищевым привычкам и к чему может привести неправильное, несбалансированное питание в развитии ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Неужели вы очень привередливы в пище? Ваша мама не умеет готовить?
Александра Вайтцель, ученица 5-го класса:
Моя мама умеет очень хорошо готовить, но иногда забывает, что я что-то не люблю, что она любит.
Сергей Парчевский:
Как вы ей напоминаете об этом?
Александра Вайтцель:
Я говорю, что я это не люблю, это невкусно.
Сергей Парчевский:
То есть вы обижаете маму? То есть нет, чтобы составить на листочке: мама, завтрак у меня такой, обед такой в понедельник, а в четверг – рыбный день. То есть такой идеи не приходило к вам в голову?
Александра Вайтцель:
Нет.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Саша, ты не выглядишь худой. Ты выглядишь здоровым ребенком. Что в твоем меню, ты сама его составляешь? Кто покупает еду в магазине, корректирует этот список продуктов, которые нужно купить на неделю?
Александра Вайтцель:
Мама покупает еду. Но иногда, когда я не нахожу, то, что хочу сейчас кушать, иду в магазин и покупаю себе то, что хочу. Например, пельмени или спагетти с кетчупом.
Наталья Надольская:
Мама одобряет твой выбор?
Александра Вайтцель:
Не всегда, она говорит, что я должна питаться не только пельменями и макаронами.
Сергей Парчевский:
Ты уже сама готовить пробуешь?
Александра Вайтцель:
Да, я себе яичницу готовлю и спагетти.
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