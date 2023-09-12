«Пельмени или спагетти с кетчупом». Белорусская школьница рассказала о предпочтениях в еде

Для многих родителей накормить своего ребенка – это целый квест. Маленькие нехочухи отказываются кушать вкусную и здоровую пищу и с удовольствием налегают на фастфуд. О том, стоит ли приучать своих детей к нормальным пищевым привычкам и к чему может привести неправильное, несбалансированное питание в развитии ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Неужели вы очень привередливы в пище? Ваша мама не умеет готовить?