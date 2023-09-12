«Дети не любят рыбу». Может ли это говорить о пищевой непереносимости?

Для многих родителей накормить своего ребенка – это целый квест. Маленькие нехочухи отказываются кушать вкусную и здоровую пищу и с удовольствием налегают на фастфуд. О том, стоит ли приучать своих детей к нормальным пищевым привычкам и к чему может привести неправильное, несбалансированное питание в развитии ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если дети не любят рыбу, о чем это говорит? Может быть, просто капризничает этот ребенок или у него действительно может быть непереносимость продуктов из рыбы?
Александра Боровая, врач-педиатр 1-й категории:
Нет. Вообще, что касается вопросов непереносимости какого-либо продукта, если у ребенка все нормально со здоровьем, он просто отказывается от этого продукта, не ест его. У меня есть пациенты, которые уже выросли до подросткового возраста и не ели в детстве категорически рыбу, мясо или овощи. Вообще долго не ели, много лет. Они выросли нормальными, полноценными, в общем-то, подростками. Но если родители говорят: вы знаете, он ест или не ест что-то, и мы замечаем, что у него какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Тошнота беспокоит, рвота, проблемы со стулом, с кожей появились. То есть мы понимаем, что он не доедает, не получает нужных веществ, но и, может быть, у него существует непереносимость какого-либо компонента. Тогда стоит обратиться к специалисту для дообследования.
«Кормили сосисками, «Растишками» и макаронами». Как перевести ребенка на правильное питание – подробнее здесь.