Обращайте внимание на количество спиц и ткань. Как выбрать качественный стильный зонтик?

Стильный зонт может скрасить даже самый пасмурный осенний день. Главное – не забыть его дома или в метро, по пути на работу. Один из самых верных способов – покупка красивого и прочного зонта, который не захочется выпускать из рук.

Валентина Ласточкина, продавец-консультант 7 разряда:

Вашим спутником в мокрую погоду станет зонт-трость. Это самый надежный зонт, размер купола большой. Но он неудобен: если вы задумчивы, мечтательны, есть шанс этот зонтик забыть. Это хит среди потеряшек. Чтобы выбрать правильный зонт, необходимо обращать внимание не только на его внешний вид. Нельзя покупать первый попавшийся только потому, что он подходит к вашему осеннему пальто.

Валентина Ласточкина:

Зонтики идут механические, полуавтомат, автомат и полный автомат. И зонт-трость. Самый надежный зонтик – из стали. Сейчас производители комбинируют сталь, фибергласс либо алюминий, фибергласс. Идет в основном стержень стальной, если вы хотите прочный зонт, и окончание зонтика из фибергласса. Это стекловолокно, которое наиболее устойчиво к порывам ветра. Практически все зонтики делают с механизмом «антиветер».

Те, кто предпочитает активность, всегда находится в гуще событий и ценит удобство, несомненно выберут компактные и простые в использовании автоматические или полуавтоматические зонтики. Немалую роль играет ткань, из которой он сделан. Валентина Ласточкина:

Сейчас в основном производители используют полиэстер и нейлон. По качеству полиэстер – самый надежный материал. Он износоустойчивый, надежный, хорошо держит краску, и хорошо высыхает влага.

Ручки могут быть из полимеров, дерева, покрытыми искусственной кожей или натуральной. Но от того, насколько удобно держать в руке зонтик, и будет зависеть, стоит дальше рассматривать понравившуюся модель или нет. Если ручка доставляет дискомфорт в руке, то нет смысла принуждать себя к этой модели. Чтобы выбрать прочный зонт, посчитайте, сколько у понравившейся модели спиц.

Валентина Ласточкина:

В зонтиках-автоматах и полуавтоматах идет от 4 до 16 спиц. Считается, что чем больше спиц в зонтике, тем он крепче. Оптимальное количество спиц – 8. Чем больше сегментов в куполе, тем он будет качественнее и надежнее выдерживать порывистый ветер. В современных реалиях этот аксессуар не является трендовым, однако легко может стать стилеобразующим элементом.

Дарья Киселева, стилист-имиджмейкер:

Если вы романтичная натура, можно отдать предпочтение зонту-трости в пастельных тонах, с рюшами, цветочным принтом либо в горох. Если вы деловой человек, бизнесмен, бизнес-леди, то этот аксессуар должен отражать и вашу статусность. Поэтому стоит отдать предпочтение зонту средней либо выше средней ценовой категории в темных либо светлых оттенках.