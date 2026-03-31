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Республиканский субботник пройдет в Беларуси 18 апреля

31 марта 2026 13:40
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Стала известна дата проведения республиканского субботника. Он состоится 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 18 апреля-2

Постановлением Совета Министров определено, на что пойдут заработанное деньги. Как и в 2025 году, средства направят на строительство Национального исторического музея Беларуси, создание в нем постоянной экспозиции и иные сопутствующие этому работы.

# Субботники в Беларуси

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