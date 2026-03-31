Республиканский субботник пройдет в Беларуси 18 апреля

Стала известна дата проведения республиканского субботника. Он состоится 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стала известна дата проведения республиканского субботника. Он состоится 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постановлением Совета Министров определено, на что пойдут заработанное деньги. Как и в 2025 году, средства направят на строительство Национального исторического музея Беларуси, создание в нем постоянной экспозиции и иные сопутствующие этому работы.