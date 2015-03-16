Новости России. Народному артисту России Сергею Юрскому 16 марта исполняется 80 лет. С юбилеем выдающегося актёра театра и кино, режиссера и писателя поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Зрителю, прежде всего, запомнились образы, созданные Юрским в таких кинолентах, как «Время, вперед!», «Место встречи изменить нельзя». Ну и, конечно, же роль Остапа Бендера, в фильме «Золотой теленок».

За свою долгую творческую жизнь актёр исполнил около пятидесяти экранных ролей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.