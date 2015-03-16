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Народному артисту России Сергею Юрскому 16 марта исполняется 80 лет

16 марта 2015 12:45
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Новости России. Народному артисту России Сергею Юрскому 16 марта исполняется 80 лет. С юбилеем выдающегося актёра театра и кино, режиссера и писателя поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Зрителю, прежде всего, запомнились образы, созданные Юрским в таких кинолентах, как  «Время, вперед!», «Место встречи изменить нельзя». Ну и, конечно, же  роль Остапа Бендера, в фильме «Золотой теленок».

За свою долгую творческую жизнь  актёр исполнил около пятидесяти экранных ролей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

# общество # Юбилеи # Сергей Юрский

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