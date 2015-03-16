Мозаику орденов и смотровую площадку на Кургане Славы отреставрируют к 1 мая

Новости Беларуси. Новую жизнь вдохнут в мемориальные комплексы и памятники по всей Беларуси. Масштабная реставрация приурочена к празднованию 70-ой годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками. К 1 мая обновят и одну из главных достопримечательностей на всем постсоветском пространстве — «Курган Славы».

Работы на мемориальном комплексе уже ведутся. Впереди у мастеров кропотливая работа по замене недостающих элементов мозаики, ступенек, а также установке современного светодиодного оборудования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Донская, руководитель частного предприятия:

Будет использоваться несколько вариантов освещения — праздничный и повседневный. Освещение ступеней будет предусмотрено тоже строгим стилем, выдержанным, которое в вечернее время будет создавать комфортные условия для каждого посетителя. В принципе, это можно назвать «ступенькой памяти». Поднимаясь по каждой ступени, ты символично думаешь о тех событиях, которые происходили в данном месте.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Профсоюзам оказана большая честь и доверие. Мы постараемся сделать все необходимые работы и по ремонту, и по реставрации, чтобы «Курган Славы» к 9 мая предстал в обновленном, торжественном и праздничном виде.