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Мозаику орденов и смотровую площадку на Кургане Славы отреставрируют к 1 мая

16 марта 2015 10:03
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Новости Беларуси. Новую жизнь вдохнут в мемориальные комплексы и памятники по всей Беларуси. Масштабная реставрация приурочена к празднованию 70-ой годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками. К 1 мая обновят  и одну из главных достопримечательностей на всем постсоветском пространстве — «Курган  Славы».

Работы на мемориальном комплексе уже ведутся. Впереди у мастеров кропотливая работа по замене недостающих элементов мозаики, ступенек, а также установке современного светодиодного оборудования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Татьяна Донская, руководитель частного предприятия:
Будет использоваться несколько вариантов освещения — праздничный и повседневный. Освещение ступеней будет предусмотрено тоже строгим стилем, выдержанным, которое в вечернее время будет создавать комфортные условия для каждого посетителя. В принципе, это можно назвать «ступенькой памяти». Поднимаясь по каждой ступени, ты символично думаешь о тех событиях, которые происходили в данном месте.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Профсоюзам оказана большая  честь и доверие. Мы постараемся сделать все необходимые работы и по ремонту, и по реставрации, чтобы «Курган Славы» к 9 мая предстал в обновленном, торжественном и праздничном виде.       

# общество # Беларусь помнит # Михаил Орда # Татьяна Донская

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