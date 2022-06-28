Педагоги, депутаты, представители прокуратуры. Гости Минского лицея машиностроения ответили на вопросы о геноциде

Новости Беларуси. В лицее машиностроения прошла диалоговая площадка на тему геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тематическую дискуссию приурочили ко Дню Независимости. На вопросы учащихся лицея машиностроения ответили приглашенные гости. Среди участников – педагоги, депутаты, представители общественных организаций, прокуратуры Партизанского района и молодежь. Был показан документальный фильм. В нем не только сухие факты и цифры, но и комментарии людей, прошедших трагедию войны лично.

Александр Болбас, директор Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:

Мы находимся в преддверии большого праздника. Мы должны помнить о том, какой победой была завоевана на сегодня наша мирная жизнь.



Наталья Черник, преподаватель Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:

Усе расказваем і таксама расказваем сваім вучням. І хацелася б, каб гэтыя страхі, жахі вайны ніколі не паўтарыліся.



Илья Криксин, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:

Молодежь должна помнить свою историю, чтить предков, а также эта история очень важна, чтобы в будущем такого не повторилось.