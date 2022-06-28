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Педагоги, депутаты, представители прокуратуры. Гости Минского лицея машиностроения ответили на вопросы о геноциде

28 июня 2022 18:42
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Новости Беларуси. В лицее машиностроения прошла диалоговая площадка на тему геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Педагоги, депутаты, представители прокуратуры. Гости Минского лицея машиностроения ответили на вопросы о геноциде-1

Тематическую дискуссию приурочили ко Дню Независимости. На вопросы учащихся лицея машиностроения ответили приглашенные гости. Среди участников – педагоги, депутаты, представители общественных организаций, прокуратуры Партизанского района и молодежь. Был показан документальный фильм. В нем не только сухие факты и цифры, но и комментарии людей, прошедших трагедию войны лично.

Педагоги, депутаты, представители прокуратуры. Гости Минского лицея машиностроения ответили на вопросы о геноциде-4

Александр Болбас, директор Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:
Мы находимся в преддверии большого праздника. Мы должны помнить о том, какой победой была завоевана на сегодня наша мирная жизнь.

Педагоги, депутаты, представители прокуратуры. Гости Минского лицея машиностроения ответили на вопросы о геноциде-7


Наталья Черник, преподаватель Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:
Усе расказваем і таксама расказваем сваім вучням. І хацелася б, каб гэтыя страхі, жахі вайны ніколі не паўтарыліся.

Педагоги, депутаты, представители прокуратуры. Гости Минского лицея машиностроения ответили на вопросы о геноциде-9


Илья Криксин, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:
Молодежь должна помнить свою историю, чтить предков, а также эта история очень важна, чтобы в будущем такого не повторилось.

Педагоги, депутаты, представители прокуратуры. Гости Минского лицея машиностроения ответили на вопросы о геноциде-11


Руслан Али, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 3 машиностроения:
Сейчас, честно, молодежь не думает о том, как страшна эта война, потому что они ее не видели и не знают. Но ее можно ощутить по тому, как о ней рассказывают. И если человек довольно-таки эмоциональный, он сможет понять всю серьезность войны.

Педагоги, депутаты, представители прокуратуры. Гости Минского лицея машиностроения ответили на вопросы о геноциде-13

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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