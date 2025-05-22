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Белоруска: у нашего Президента богатырская стать!

22 мая 2025 16:33
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Белоруска: у нашего Президента богатырская стать!-2

Елена Лось, заведующая детским садом д. Воловель:
Мы его встретили у калитки, я и двое воспитанников старшей разновозрастной группы Таня и Рома. Первое впечатление – конечно, было удивление. Наш Президент выгодно отличался среди участников семинара своим ростом и богатырской статью. Это было, безусловно, неожиданно, потому что до того момента мы его видели только на экране телевизора. Настолько расположил к себе, что за тот короткий промежуток пути (от калитки до входа в детский сад) Таня с Ромой успели рассказать главе государства не только, как их зовут и где они проживают, но как зовут их родителей, где и кем они работают.

# Интервью

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