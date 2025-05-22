Белоруска: у нашего Президента богатырская стать!

Елена Лось, заведующая детским садом д. Воловель:

Мы его встретили у калитки, я и двое воспитанников старшей разновозрастной группы Таня и Рома. Первое впечатление – конечно, было удивление. Наш Президент выгодно отличался среди участников семинара своим ростом и богатырской статью. Это было, безусловно, неожиданно, потому что до того момента мы его видели только на экране телевизора. Настолько расположил к себе, что за тот короткий промежуток пути (от калитки до входа в детский сад) Таня с Ромой успели рассказать главе государства не только, как их зовут и где они проживают, но как зовут их родителей, где и кем они работают.