«Педагог получал 7-8 долларов». Престижно ли быть учителем в Беларуси и что изменилось в образовании после 90-х?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно, и общественный деятель, педагог Александр Шатько. Юлия Бешанова, СТВ:

Встречаемся мы с вами в преддверии самого народного из всех профессиональных праздников. День учителя касается каждого из нас, поэтому сегодня хотелось бы поговорить о профессии педагога и о нашей системе образования в целом. Давайте начнем наш разговор с престижа профессии педагога – насколько сегодня престижно идти учиться? Калина Викторовна, давайте начнем с вас. Я так понимаю, у вас большой педагогический коллектив. «Престиж педагогической профессии постоянно растет»

Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно:

Да, коллектив большой. И мне приятно сегодня сказать, что престиж педагогической профессии постоянно растет. Об этом свидетельствуют и отзывы наших родителей, и наши ученики, которые обожают своих педагогов, и, конечно, молодые специалисты, которые, приходя в учреждение, чувствуют себя комфортно, понимают, что они пришли туда, куда и хотели прийти. То есть это то желаемое рабочее место. Я думаю, что с каждым днем, с каждым годом эта профессия будет становиться только более востребованной. Юлия Бешанова:

Согласитесь, был период, когда профессию педагога… Вообще, считалось, что в педагогические вузы идут те, которые не знают, куда пойти. Пойду в педагоги, а там посмотрим. Сегодня переломили эту ситуацию? Идут те, кто действительно хочет быть учителем? «Шли по остаточному признаку». О профессии учителя в 1990-е

Александр Шатько, общественный деятель, педагог:

Да, этот период был. Когда я поступал в университет, я поступал с желанием, я понимал, что буду педагогом, я выстраивал свою будущую карьеру учительскую. После университета, отслужив в армии, я тоже пришел целенаправленно в школу, хотя был выбор и возможности пойти в какие-то другие места. Потом был очень тяжелый, сложный период, когда педагог получал 7-8 долларов. Юлия Бешанова:

Тяжело с воодушевлением относиться к своей работе. Александр Шатько:

Да. А строители получали где-то 250-300, а то и 400, и под 1 000 долларов. Разница была огромная. Конечно, в педагогическую профессию шли по остаточному признаку. Был глобальный недобор в 1990-е годы. Не можешь ничего – иди в педагоги. Конечно, это был не самый хороший период жизненный, потом было поколение 1990-х годов родителей, когда они просто считали, что все всем должны, и педагоги в том числе, относились к педагогам как к обслуживающему персоналу, заработные платы были не самые высокие. Слава богу, эту ситуацию выправили и указами, и повышениями заработной платы, и отношением. На педагогические специальности есть конкурс. Приходят люди, которые понимают, чем будут заниматься