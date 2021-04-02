Павел Муравейко: не хочу, чтобы формировалась иллюзия – мы изучаем и апробируем также и наступательные действия

Новости Беларуси. Совместные проекты в области здравоохранения и космоса, единая политика в области обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске и Москве в эти минуты проходят торжественные собрания.

Тесное сотрудничество между военными наших стран. Региональная группировка войск и Единая региональная система ПВО являются важнейшими факторами стратегического сдерживания и демонстрируют решимость и готовность защищать суверенитет и независимость обеих стран. С 10 по 16 сентября на территории двух стран пройдет уже ставшее традиционным совместное стратегическое учение «Запад-2021».

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Не хочу, чтобы формировалась иллюзия. Мы изучаем и апробируем также и наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства. Но самое главное, что все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран.