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Павел Муравейко: не хочу, чтобы формировалась иллюзия – мы изучаем и апробируем также и наступательные действия

02 апреля 2021 11:54
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Новости Беларуси. Совместные проекты в области здравоохранения и космоса, единая политика в области обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске и Москве в эти минуты проходят торжественные собрания.

Павел Муравейко: не хочу, чтобы формировалась иллюзия – мы изучаем и апробируем также и наступательные действия-1

Тесное сотрудничество между военными наших стран. Региональная группировка войск и Единая региональная система ПВО являются важнейшими факторами стратегического сдерживания и демонстрируют решимость и готовность защищать суверенитет и независимость обеих стран. С 10 по 16 сентября на территории двух стран пройдет уже ставшее традиционным совместное стратегическое учение «Запад-2021».

Павел Муравейко: не хочу, чтобы формировалась иллюзия – мы изучаем и апробируем также и наступательные действия-4

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Не хочу, чтобы формировалась иллюзия. Мы изучаем и апробируем также и наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства. Но самое главное, что все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран.

Павел Муравейко: не хочу, чтобы формировалась иллюзия – мы изучаем и апробируем также и наступательные действия-7

Активно сотрудничает молодежь. Даже в условиях пандемии в 2020 году удалось провести совместный форум, который стал единственным в мире в очном формате. Социальные проекты, молодежь как ресурс инновационного развития, экономический потенциал Союзного государства, единое правовое пространство – все эти темы в эти минуты эксперты обсуждают в тематических секциях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Павел Муравейко # Фотофакт

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