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Елена Богдан: когда Беларусь удовлетворит свою потребность в вакцине, не исключена работа на другие рынки

02 апреля 2021 11:35
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Новости Беларуси. В Минске и Москве проходят торжественные собрания. Политики, экспертное сообщество и парламентарии обсуждают проблемы союзного строительства, а между столицами наших государств налажено онлайн-общение. Пандемия стала проверкой на прочность союзных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан: когда Беларусь удовлетворит свою потребность в вакцине, не исключена работа на другие рынки-1

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Совместно с российскими партнерами у нас проводится реконструкция производственных линий для того, чтобы производить вакцину по полному циклу. Естественно, когда мы удовлетворим нашу собственную потребность страны, абсолютно не исключена (тоже стоит задача) работа на другие рынки.

# Коронавирус # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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