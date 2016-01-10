Павел, митрополит Минский и Заславский: Мы, христиане, должны увидеть образ Божий в своих близких людях

Новости Беларуси. О непреходящих ценностях, духовности и белорусских особенностях православной паствы программа «Неделя» на СТВ поговорила с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархам всея Беларуси Павлом.

В Беларуси, получается по календарю, два праздника Рождества: по православному и католическому. В религиозном плане это имеет какое-то значение?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Календарный вопрос – это человеческое устроение, это не божественный закон. Мы должны прекрасно понимать, что Бог живет вне времени, вне нашего земного миропонимания. И самое важное, и самое главное, что мы верим, понимаем и знаем, что родился Христос. Вот это чрезвычайно важно. А что разъединяет нас календарный вопрос, то для прославления Бога и нашего духовного совершенства это совершенно без разницы.

На Ваш взгляд, достаточно ли современный человек уделяет духовной стороне своей жизни сегодня либо все-таки эта роль не очень велика.



Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, я должен сказать, что я призван не судить людей, я призван призывать людей верить в Бога, молиться и показывать людям этот путь евангельский в Царство в Царство Божие. Знаете, есть очень интересная мысль, очень важная мысль апостола Павла, который говорит, что можно очень легко определить: живет ли во мне благодать Святого Духа или нет; есть ли во мне эти дары благодати Святого Духа? И он говорит: можно легко определить, они должны проявляться через следующие показатели. Если живет во мне благодать Святого Духа, то он меня должны исходить следующие качества: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – вот это показатели того, что во мне живет и действует благодать Святого Духа. Вот если у меня есть такие качества, я живу ими, то значит, во мне живет благодать Святого Духа. А если от меня исходит только зависть, злоба, негодование, коварство какое-то, то я должен подумать, что я очень отстаю от этого идеала, к которому призывает меня Господь. Надо несомненно обратиться к покаянию, обратиться к священнику, и в таинстве покаяния спросить у Бога прощения своим проступкам, и пойти по этому спасительному пути, где я могу стяжать эти благодатные дары, о которых говорит апостол Павел.



С чем у Вас ассоциируются православные христиане Беларуси? Вам же наверняка есть с чем сравнить: Америка, Россия. В первую очередь, это что?



Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Самое главное, что мы исповедуем одну веру, что мы верим во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Вот это очень важно, что мы все находимся во гране церковной, что мы все православные христиане, а кто громче поет или кто тише поет, это неважно. Главное, чтобы мы от чистого сердца обращались к Богу, чтобы мы научились любить друг друга, помогать друг другу, чтобы мы, соревнуясь, не соперничали друг с другом, не подставляли ногу близкому, чтобы он не спотыкался. А могли действительно в каждом человеке увидеть образ Божий, который заложен в каждом человеке. Ведь Господь нас создан по образу своему и по подобию. Образ Божий есть в каждом человеке, так вот мы, христиане, должны увидеть его в своих близких людях. Вот представляете, образы Божие ходят вокруг нас. Как мы должны к ним относиться? Конечно по-доброму, конечно с теплотой.