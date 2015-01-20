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Павел, митрополит Минский и Заславский: Число епархий в Беларуси будет расти

20 января 2015 17:58
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Новости Беларуси. Число епархий в Беларуси будет расти, об этом заявил митрополит Минский и Заславский Павел. Встречу с журналистами Патриарший Экзарх всея Беларуси приурочил к годовщине своего назначения. За время своей службы Владыка посетил все 14 епархий, познакомился с главами районов и областей.

На пресс-конференции митрополит поделился своими самыми добрыми впечатлениями и отметил особенность работы Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В Беларуси очень много приходят в храмы людей с семьями. Это мне сразу бросилось в глаза. В отличие от России, других стран, где я нес послушание. Это чрезвычайно важно. Если семья единого духа, в этом случае семья бывает очень прочной.  

Также Владыка Павел сделал акцент на необходимости строительства приходов. Несмотря на то, что количество храмов превышает полторы тысячи, потребность в церквях так называемой шаговой доступности есть. 

# общество # Православные в Беларуси # Митрополит Павел

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