Прямой эфир

Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной

04 мая 2019 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» завершила работу. На три дня форум объединил свыше полусотни экспонентов и полтысячи участников из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной-1

В белорусскую столицу приехали гости из России, Украины, стран Балтии, Узбекистана, Казахстана и Китая. Для посетителей провели презентации ведущие белорусские и зарубежные медиа, организовали круглые столы и мастер-классы.

Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной-4

Впервые в рамках форума прошел День пиара. На дискуссионной площадке журналисты и рекламщики обсудили новейшие тренды в сфере коммуникаций. Формат выставки СМИ планируется совершенствовать и далее.

Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной-7

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Это сознательная наша политика – делать выставку, как я уже сказал, более практикоориентированной, чтобы здесь проходили некие творческие встречи, чтобы здесь обсуждались проблемы развития отрасли. Здесь – я имею в виду на основной площадке выставки, а не только в конференц-зале.

Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной-10

Уже традиционно заключительный день форума посвящается детской и молодежной аудитории. Наш телеканал представил посетителям проект «Живая классика». С главной сцены выставки в исполнении юных чтецов прозвучали стихи белорусских поэтов.

Павел Лёгкий: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать

# Выставка СМИ в Беларуси # общество # Павел Легкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ
04 мая 2019 19:17

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ

Брестская пограничная группа отмечает 75-летний юбилей
04 мая 2019 18:52

Брестская пограничная группа отмечает 75-летний юбилей

«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой
04 мая 2019 18:46

«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой