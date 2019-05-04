Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной

Новости Беларуси. XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» завершила работу. На три дня форум объединил свыше полусотни экспонентов и полтысячи участников из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусскую столицу приехали гости из России, Украины, стран Балтии, Узбекистана, Казахстана и Китая. Для посетителей провели презентации ведущие белорусские и зарубежные медиа, организовали круглые столы и мастер-классы.

Впервые в рамках форума прошел День пиара. На дискуссионной площадке журналисты и рекламщики обсудили новейшие тренды в сфере коммуникаций. Формат выставки СМИ планируется совершенствовать и далее.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Это сознательная наша политика – делать выставку, как я уже сказал, более практикоориентированной, чтобы здесь проходили некие творческие встречи, чтобы здесь обсуждались проблемы развития отрасли. Здесь – я имею в виду на основной площадке выставки, а не только в конференц-зале.