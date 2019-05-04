Брестская пограничная группа отмечает 75-летний юбилей

Новости Беларуси. 75 лет на охране рубежей. Свой юбилей 4 мая отмечает Брестская пограничная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно эта часть была признана лучшей среди территориальных органов по итогам прошлого года. В 2018-м представители Брестской погрангруппы задержали 172 нарушителя госграницы из 26 стран, ликвидировали семь каналов незаконной миграции, предотвратили ввоз в страну около 440 килограммов наркотических средств.

История части уходит корнями в май 1944 года, когда еще отряду доверена была охрана западных границ СССР. Торжества начались с построения личного состава и ветеранов в мемориальном комплексе «Героям – стражам границ». В честь погибших пограничники возложили венки.

Игорь Гутник, начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы им. Ф. Э. Дзержинского:

Исходя из результатов, мы можем выйти на перспективы, которые есть. Это, во-первых, укрепление украинского направления: установка сигнализационных комплексов, инженерных сооружений. Ну и, соответственно, развитие в техническом плане – это и беспилотные летательные аппараты, и совершенствование того вооружения, которое сегодня есть в брестской пограничной линии. Оборудованы сигнализационные комплексы, дороги, контрольно-световые полосы, пропускные сооружения – вся инженерная инфраструктура. И, соответственно, на польском направлении вводим новые сигнализационные интегрированные комплексы, которые нам позволят качественно выполнять задачи по охране.