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Павел Лёгкий на закрытии выставки «СМИ в Беларуси»: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать

04 мая 2019 14:31
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Новости Беларуси. Телевизионщики и зрители, сайты и подписчики, издатели и читатели лицом к лицу. XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» завершила работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Лёгкий на закрытии выставки «СМИ в Беларуси»: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать-1

Уже традиционно заключительный день форума посвящается детской и молодежной аудитории. Наш телеканал представил посетителям проект «Живая классика».

Павел Лёгкий на закрытии выставки «СМИ в Беларуси»: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать-4

С главной сцены выставки в исполнении юных чтецов прозвучали стихи белорусских поэтов. Для некоторых это своеобразная репетиция перед финалом конкурса. Итоги битвы слов подведут на юбилейном 25 Дне письменности в Слониме.

Павел Лёгкий на закрытии выставки «СМИ в Беларуси»: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать-7

Ярослав Мещеряков, победитель XXIV творческого конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Я выбрал стихотворение Рыгора Бородулина. Оно называется «Бацька». Я выбрал потому, что здесь была военная тема. Стихотворение было большое, сложное. Надо долго работать над интонацией.

Павел Лёгкий на закрытии выставки «СМИ в Беларуси»: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать-10

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Это уникальный, безусловно, проект. Рано или поздно мы все равно будем возвращаться к неким таким своим духовным культурным истокам, поэтому такие вот криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать.

Павел Лёгкий на закрытии выставки «СМИ в Беларуси»: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать-13

Итак, более полусотни экспонентов и полтысячи участников из разных стран. В белорусскую столицу приехали гости из России, Украины, стран Балтии, Узбекистана, Казахстана и Китая. Впервые в рамках форума прошел День пиара.

Павел Лёгкий на закрытии выставки «СМИ в Беларуси»: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать-16

# Выставка СМИ в Беларуси # общество # Павел Легкий # Ярослав Мещеряков # Фотофакт

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