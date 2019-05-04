Павел Лёгкий на закрытии выставки «СМИ в Беларуси»: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать

Новости Беларуси. Телевизионщики и зрители, сайты и подписчики, издатели и читатели лицом к лицу. XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» завершила работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже традиционно заключительный день форума посвящается детской и молодежной аудитории. Наш телеканал представил посетителям проект «Живая классика».

С главной сцены выставки в исполнении юных чтецов прозвучали стихи белорусских поэтов. Для некоторых это своеобразная репетиция перед финалом конкурса. Итоги битвы слов подведут на юбилейном 25 Дне письменности в Слониме.

Ярослав Мещеряков, победитель XXIV творческого конкурса юных чтецов «Живая классика»:

Я выбрал стихотворение Рыгора Бородулина. Оно называется «Бацька». Я выбрал потому, что здесь была военная тема. Стихотворение было большое, сложное. Надо долго работать над интонацией.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Это уникальный, безусловно, проект. Рано или поздно мы все равно будем возвращаться к неким таким своим духовным культурным истокам, поэтому такие вот криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать.