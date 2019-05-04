«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой

Важное правило весенней охоты: птиц обязательно нужно подманивать. Как заставить утку сесть там, где нужно стрелку, можно ли нагло обманывать, использовав чучела или же подсадных уток, рассказываем в программе «Центральный регион» .

Стрелять по сидящей утке у охотников не принято: птице надо давать шанс взлететь. Не стоит забывать и об ограничениях стрельбы по высоте. Исключая возможности несчастных случаев, охотник должен стрелять не ниже 3 метров, чтобы не ранить коллегу в случае рикошета дроби от воды.

Стать охотником может любой желающий. Для этого нужно пройти медосмотр, обучение – очно или заочно, сдать экзамен и получить удостоверение. Затем приобрести оружие и купить лицензию на тот или иной вид охоты. За разовый выход на охоту придётся заплатить 8 рублей, абонемент на сезон обойдётся в 70.

Павел Садовский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Воложинского лесхоза: Приезжают к нам иностранные охотники. Чаще это охотники из Российской Федерации, которым интересна охота и, в целом, на территории Республики Беларусь, и, в частности, в нашем охотхозяйстве. Их привлекает, в первую очередь, наличие дичи, не второстепенную роль играет и высокий уровень сервиса, и возможность передачи арендного оружия. И организация охоты, и организация досуга во время проведения тура. Всё в комплексе создает благоприятную ситуацию, чтобы иностранные охотники нас посещали.

Павел Садовский:

Многие люди, которые не являются охотниками, считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча, и больше им ничего не надо. Это совершенно не так. Большинство настоящих охотников, которые и к нам приезжают, и охотятся в других местах, для них самая главная составляющая – процесс охоты. Это общение с природой, общение с такими же охотниками, как и они. Это даже в большей степени подготовительные работы. Допустим в весенний сезон – строительство скрадка, подготовка, поиск дичи, определение места, где она концентрируется, где она находится. Это всё в комплексе для охотника является неотъемлемой частью всего процесса охоты.

Охотник в наибольшей степени заинтересован в сохранении и приумножении того количества дичи и биоразнообразии, которое существует на территории конкретных охотпользователей и, в целом, у нас в стране. Потому что если дичи не будет, если её не сохранять, то и охотиться будет не на что. Логическим завершением любой охоты является выстрел и добыча – трофей, который можно оставить на память. Добыча, которая оставляет неимоверно приятные воспоминания в памяти и душе охотника. Поэтому настоящие охотники никогда не были и никогда не будут истребителями природы, не будут её уничтожать. Будут стараться только сохранять, приумножать и рационально использовать то богатство, что есть.