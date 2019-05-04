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Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ

04 мая 2019 19:17
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Новости Беларуси. В Минске у музея ВОВ 4 мая было как никогда шумно. Там встречали не совсем обычных байкеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ-1

За рулем двухколесного транспорта – женщины со всей страны. Мотопарад собрал участниц в преддверии Международного дня мотоциклисток.

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ-4

В музее же ВОВ организовали выставку «Женское лицо Победы». Экспозиция (к слову, передвижная) рассказывает о женщинах-героях войны.

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ-7

В канун 9 Мая она отправится в тур по Беларуси, а после выйдет в печать в виде книги. Для байкеров – конечно же – провели экскурсию по музею. Многие из них здесь побывали впервые.

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ-10

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
В преддверии 9 Мая невозможно не говорить о победе в Великой Отечественной войне. Мы уверены во всех поколениях. Да, мы благодарны тому поколению – они дали нам возможность сегодня жить. Но и те, кто сегодня живет, наша молодежь, они тоже никогда не подведут и будут стоять за свою Родину.

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ-13

Ольга Шандракова, руководитель женского мотоклуба:
Это важно помнить, нести через века, вот эту память, вот эти поступки, которые совершались женщинами и мужчинами во время войны. Мне кажется, это нечеловеческих усилий стоило.

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ-16

Сегодня же в Минске выберут «МиссМото – 2019». Участницам предстоит выход в мотоциклетных костюмах, дефиле в вечерних платьях и конкурс талантов.

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ-19

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ-21

Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ-23

# Мотоциклисты # общество # Марианна Щеткина # Ольга Шандракова # Фотофакт

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