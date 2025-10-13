Игорь Сергеенко провёл встречу с представителями многодетных семей

Институт семьи для нашего государства – приоритет. А господдержка, защита материнства и детства – уже своего рода национальный бренд. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания, встречаясь с многодетными мамами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко поблагодарил их за огромный труд. Не обошлось без обсуждения насущных вопросов. Например – влияние интернета на детей, воспитание в школах и детсадах. Семьи – это часть большого механизма роста экономики, улучшения качества жизни и даже укрепления национальной безопасности.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В нашей стране, как ни в какой другой, создано все для реализации детства, материнства, вопроса социальной защиты многодетных матерей, это и вопросы адресной поддержки, и вопросы семейного капитала, оплачиваемый декретный отпуск три года. То есть в материальном плане государством, исходя из возможностей нашей экономики, все делается именно для поддержания и в целом материнства, и особенно многодетных матерей.

Количество многодетных семей из года в год растет. Сегодня их более 120 тысяч. Кроме того, Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге самых комфортных для материнства стран: 25 позиция среди 179 государств. Напомним, что нынешняя неделя у нас проходит под знаком «Родительской любви».