Патриотическая трудовая акция «Обелиск» объединила школьников Бреста

Патриотическая трудовая акция «Обелиск» в эти дни объединила школьников Бреста. Ребята приводят в порядок памятники, благоустраивают воинские захоронения. Присоединились к ним педагоги и учащиеся средней школы №16, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждение образования расположено рядом с улицей Красногвардейской, школе присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Карасева. В 1944-м старший сержант пулеметного расчета отличился в Брестско-Люблинской операции. А в 1984 году на территории школы установлен бюст в его честь. С тех пор забота о мемориале стала традицией, которая связывает поколения.



Елена Ершова, директор средней школы №16 имени А.М. Карасева:

24-летний старший сержант пулеметного расчета 26 июля 1944 года под Брестом отбил несколько контратак противников. А 29 июля отбивает 16 контратак противника, который пытался вырваться из окружения. Фашисты остались в окружении. И в марте 1945 года Алексей Маркович Карасев был удостоен звания Героя Советского Союза.