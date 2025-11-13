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Патриотическая трудовая акция «Обелиск» объединила школьников Бреста

13 ноября 2025 06:48
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Патриотическая трудовая акция «Обелиск» в эти дни объединила школьников Бреста. Ребята приводят в порядок памятники, благоустраивают воинские захоронения. Присоединились к ним педагоги и учащиеся средней школы №16, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотическая трудовая акция «Обелиск» объединила школьников Бреста-2

Учреждение образования расположено рядом с улицей Красногвардейской, школе присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Карасева. В 1944-м старший сержант пулеметного расчета отличился в Брестско-Люблинской операции. А в 1984 году на территории школы установлен бюст в его честь. С тех пор забота о мемориале стала традицией, которая связывает поколения.
 

Патриотическая трудовая акция «Обелиск» объединила школьников Бреста-4

Елена Ершова, директор средней школы №16 имени А.М. Карасева:
24-летний старший сержант пулеметного расчета 26 июля 1944 года под Брестом отбил несколько контратак противников. А 29 июля отбивает 16 контратак противника, который пытался вырваться из окружения. Фашисты остались в окружении. И в марте 1945 года Алексей Маркович Карасев был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Патриотическая трудовая акция «Обелиск» объединила школьников Бреста-6

Иван Сидорук, учащийся средней школы №16 имени А.М. Карасева:
Убирая территорию возле памятника, мы отдаем свою дань уважения Алексею Марковичу. Сохраняем историческую память нашей республики.

Патриотическая трудовая акция «Обелиск» – это всебелорусская инициатива. Она направлена на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны через благоустройство мемориалов и воинских захоронений.

# Великая Отечественная война # Школьники

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