Президент Беларуси поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Поздравление работникам культуры с профессиональным праздником

Вы не только бережно сохраняете традиции предков, но и создаёте своим повседневным трудом новые пласты духовного и материального наследия. Успехи лучших белорусских художников, писателей, композиторов, артистов, которые прославили наше Отечество, являются примером для молодого поколения, источником вдохновения для новых достижений.

Александр Лукашенко.

Президент отметил, что белорусская национальная культура – крепкий фундамент, на котором основывается ментальный стержень современного общества.

Белорусский лидер также обратил внимание на то, что культура и духовность – гарантия стабильности и процветания государства. Глава государства убеждён, что активная гражданская позиция работников культуры играет исключительно важную роль в формировании будущего страны.