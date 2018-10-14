«Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси». Александр Лукашенко поздравил женщин Беларуси с Днём матери

Новости Беларуси. День матери – пожалуй, это самый теплый праздник, который есть в Беларуси. Именно сегодня мы адресуем слова особой признательности и любви тем, кто вкладывает лучшее в своих детей и растит подрастающее поколение.

Соотечественниц с Днем матери поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.