«Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси». Александр Лукашенко поздравил женщин Беларуси с Днём матери

Новости Беларуси. День матери – пожалуй, это самый теплый праздник, который есть в Беларуси. Именно сегодня мы адресуем слова особой признательности и любви тем, кто вкладывает лучшее в своих детей и растит подрастающее поколение.
Соотечественниц с Днем матери поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери – первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом. Ваша абсолютная любовь – главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только женщины знают, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. С большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей они посвящают себя этому великому предназначению.
Поддержка многодетных родителей, женщин – хранительниц семейного очага – всегда будет среди главных приоритетов государственной политики. Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях. Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками.