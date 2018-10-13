«Экономический эффект – более 70 тонн условного топлива в год»: плюсы отечественной разработки «Стоп-газ»

Новости Беларуси. Предприятие «Могилевоблгаз» – лидер энергоэффективности 2018-го. А отечественная система «Стоп-газ» на национальном конкурсе названа энергоэффективной технологией года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевские газовики используют новое технологичное оборудование. При ремонте газопроводов оно позволяет экономить не только деньги, но и время. А главное – никаких неудобств для потребителей. Корреспондент Юрий Прокопенко убедился в этом.

В деревне Бортники Бобруйского района высадился десант специалистов. Их задача – заменить оборудование для подачи газа. Устройство уже выработало 20-летний срок эксплуатации и, не дай бог, выйдет из строя – без газа окажутся более 200 абонентов.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Еще несколько лет назад на такую работу потребовалось бы 2-3 дня. Каждого абонента нужно было отключить от газа, продуть газопровод и снова провести пуск всем отключенным потребителям. На это уходило значительно больше времени.

Система «Стоп-газ» решает проблему. Теперь можно обойтись и без временного отключения абонентов.

Александр Козлов, мастер центральной лаборатории РУП «Могилевоблгаз»:

На данный момент у нас произведена врезка фитингов и перекрыт данный газопровод. Газ идет по этому байпасу.

Байпас – это обводная линия, по которой направляется газ во время замены задвижки. Система технологичная: труба перекрывается клапанами, а давление постоянно поддерживается на нужном уровне.

Слесари-ремонтники отрезают старую задвижку.

На ее месте появляется новая. И главное, что на все про все требуется день работы, вне зависимости от того, плановые это работы или ликвидация аварии. Никаких неудобств для потребителей и исключение потерь природного газа.

Олег Климовцов, главный инженер производственного управления «Бобруйскгаз» РУП «Могилевоблгаз»:

При данной системе потребитель остается с голубым топливом вне зависимости от того, какие мы работы проводим. Система работает с весны до поздней осени.

Успехи предприятия не остались незамеченными на национальном уровне. Победа в конкурсе «Лидер энергоэффективности Беларуси» достигнута благодаря внедрению «Стоп-системы».

Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь»:

Представили уникальную сложнейшую технологию, которая помогает значительно снизить потери. Годовой экономический эффект составляет более 70 тонн условного топлива.