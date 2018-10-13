«Экономический эффект – более 70 тонн условного топлива в год»: плюсы отечественной разработки «Стоп-газ»

Новости Беларуси. Предприятие «Могилевоблгаз» – лидер энергоэффективности 2018-го. А отечественная система «Стоп-газ» на национальном конкурсе названа энергоэффективной технологией года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предприятие «Могилевоблгаз» – лидер энергоэффективности 2018-го. А отечественная система «Стоп-газ» на национальном конкурсе названа энергоэффективной технологией года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Могилевские газовики используют новое технологичное оборудование. При ремонте газопроводов оно позволяет экономить не только деньги, но и время. А главное – никаких неудобств для потребителей. Корреспондент Юрий Прокопенко убедился в этом.
В деревне Бортники Бобруйского района высадился десант специалистов. Их задача – заменить оборудование для подачи газа. Устройство уже выработало 20-летний срок эксплуатации и, не дай бог, выйдет из строя – без газа окажутся более 200 абонентов.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Еще несколько лет назад на такую работу потребовалось бы 2-3 дня. Каждого абонента нужно было отключить от газа, продуть газопровод и снова провести пуск всем отключенным потребителям. На это уходило значительно больше времени.
Система «Стоп-газ» решает проблему. Теперь можно обойтись и без временного отключения абонентов.
Александр Козлов, мастер центральной лаборатории РУП «Могилевоблгаз»:
На данный момент у нас произведена врезка фитингов и перекрыт данный газопровод. Газ идет по этому байпасу.
Байпас – это обводная линия, по которой направляется газ во время замены задвижки. Система технологичная: труба перекрывается клапанами, а давление постоянно поддерживается на нужном уровне.
Слесари-ремонтники отрезают старую задвижку.
На ее месте появляется новая. И главное, что на все про все требуется день работы, вне зависимости от того, плановые это работы или ликвидация аварии. Никаких неудобств для потребителей и исключение потерь природного газа.
Олег Климовцов, главный инженер производственного управления «Бобруйскгаз» РУП «Могилевоблгаз»:
При данной системе потребитель остается с голубым топливом вне зависимости от того, какие мы работы проводим. Система работает с весны до поздней осени.
Успехи предприятия не остались незамеченными на национальном уровне. Победа в конкурсе «Лидер энергоэффективности Беларуси» достигнута благодаря внедрению «Стоп-системы».
Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь»:
Представили уникальную сложнейшую технологию, которая помогает значительно снизить потери. Годовой экономический эффект составляет более 70 тонн условного топлива.
«Могилевоблгаз» обслуживает почти 7000 километров газопроводов. При этом количество оборудования, которое выработало нормативный срок службы, с каждым годом растет. И внедрение системы «Стоп-газ» – это решение главной задачи предприятия: обеспечение бесперебойного газоснабжения всех потребителей.