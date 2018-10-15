Заседание Священного Синода Русской православной церкви пройдёт в Минске

Новости Беларуси. В Минске 15 октября состоится заседание Священного Синода Русской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма Для участия в нём в Беларусь прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Накануне он отслужит чин Великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых.

Освящение храма – событие значимое не только для церковного мира. Построен он в честь Всех Святых и в память о жертвах спасению Отечества послуживших.

Это общая народная память и историческая летопись трагических событий прошлого. В нём увековечен подвиг людей разных национальностей и вероисповеданий, считавших белорусский край родным.