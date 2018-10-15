Заседание Священного Синода Русской православной церкви пройдёт в Минске
Новости Беларуси. В Минске 15 октября состоится заседание Священного Синода Русской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Для участия в нём в Беларусь прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Накануне он отслужит чин Великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых.
Освящение храма – событие значимое не только для церковного мира. Построен он в честь Всех Святых и в память о жертвах спасению Отечества послуживших.
Это общая народная память и историческая летопись трагических событий прошлого. В нём увековечен подвиг людей разных национальностей и вероисповеданий, считавших белорусский край родным.
В крипте захоронены останки неизвестных солдат трех войн – 1812 года, Первой и Второй мировых. Храм возводился под патронажем Президента Беларуси. Духовный мемориал на перекрестке времени отныне считается действующим.