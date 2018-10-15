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Заседание Священного Синода Русской православной церкви пройдёт в Минске

15 октября 2018 07:05
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Новости Беларуси. В Минске 15 октября состоится заседание Священного Синода Русской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма

Для участия в нём в Беларусь прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Накануне он отслужит чин Великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых.

Заседание Священного Синода Русской православной церкви пройдёт в Минске-1

Освящение храма – событие значимое не только для церковного мира. Построен он в честь Всех Святых и в память о жертвах спасению Отечества послуживших.

Заседание Священного Синода Русской православной церкви пройдёт в Минске-4

Это общая народная память и историческая летопись трагических событий прошлого. В нём увековечен подвиг людей разных национальностей и вероисповеданий, считавших белорусский край родным.

Заседание Священного Синода Русской православной церкви пройдёт в Минске-7

В крипте захоронены останки неизвестных солдат трех войн – 1812 года, Первой и Второй мировых. Храм возводился под патронажем Президента Беларуси. Духовный мемориал на перекрестке времени отныне считается действующим.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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