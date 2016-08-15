Новости Беларуси. Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси должны быть подписаны до 1 октября. Работы ведутся в штатном режиме и их планируют завершить в срок. Об этом сообщили 15 августа в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Более 90% оборудования котельных уже прошло испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Если оценивать жилищный фонд и готовность к эксплуатации внутридомовых инженерных сетей и жилых домов к зиме, то порядка 80% данные мероприятия в жилфонде проведены. В целом еще есть время, пусть и немного, до 1 октября для подписания паспортов готовности для потребителей тепловой энергии. Это на жилищный фонд.