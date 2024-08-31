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Паспорт, фотографии и чемодан – как проходит заселение студентов в общежития?

31 августа 2024 14:16
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Подготовка к учебному сезону в самом разгаре. На повестке дня у студентов заселение в общежитие. Новичкам помогают старшекурсники. Посмотрим, как они обустроились.

Паспорт, фотографии и чемодан – как проходит заселение студентов в общежития?-2

Последнюю неделю коридоры первого общежития переполнены. Приехали студенты исторического факультета и Института бизнеса БГУ. В руках паспорт, медсправка, фотографии и чемодан. Все необходимое для переезда. Момент волнительный, но важный. На пороге самостоятельная жизнь. Ксения Борейко – второкурсница исторического факультета. Общежитие ей уже знакомо. За год успела найти новых друзей и ощутить настоящую студенческую жизнь. Здесь она проводит свои будни, чувствует себя как дома.

Паспорт, фотографии и чемодан – как проходит заселение студентов в общежития?-4

Ксения Борейко, студентка второго курса исторического факультета БГУ:
Это мой самый любимый, на самом деле, уголок в комнате, потому что у меня полный здесь полет фантазии, я могу обустраивать, как мне нравится. У меня стоит маленькое зеркальце, всякие женские штучки, косметика. Здесь доска воспоминаний, и мне очень нравятся аутентичные всякие открытки, поэтому я тоже собираю и тоже развешиваю здесь. А это уже больше шкафчик для каких-то книг, для каких-то учебных материалов, то есть самое основное.

Паспорт, фотографии и чемодан – как проходит заселение студентов в общежития?-6

В общежитиях студенты осваивают и язык взрослой жизни. На деле это не так страшно. Со всеми домашними обязанностями ребята справляются сообща. Если возникают какие-то трудности, обращаются к воспитателям или заведующему.

Паспорт, фотографии и чемодан – как проходит заселение студентов в общежития?-8

Леонида Костюковец, заведующий общежитием № 1 БГУ:
Общежитие наше не просто блочного типа, а квартирного типа, потому что в каждом блоке имеется кухня, а это для студентов очень удобно. Кухня полностью обустроена. На кухне у нас есть шкафчики, есть холодильник, есть электроплита. Блоки у нас состоят из двух либо трех комнат. Комнаты есть двухместные, трехместные и четырехместные.

Паспорт, фотографии и чемодан – как проходит заселение студентов в общежития?-10

Всего в студгородке БГУ 9 общежитий для студентов и одно для сотрудников вуза. В них проживают более 8 тысяч иногородних студентов.

Подробности в видео.

# Студенты # Алина Трус

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