Паспорт, фотографии и чемодан – как проходит заселение студентов в общежития?

Подготовка к учебному сезону в самом разгаре. На повестке дня у студентов заселение в общежитие. Новичкам помогают старшекурсники. Посмотрим, как они обустроились.

Последнюю неделю коридоры первого общежития переполнены. Приехали студенты исторического факультета и Института бизнеса БГУ. В руках паспорт, медсправка, фотографии и чемодан. Все необходимое для переезда. Момент волнительный, но важный. На пороге самостоятельная жизнь. Ксения Борейко – второкурсница исторического факультета. Общежитие ей уже знакомо. За год успела найти новых друзей и ощутить настоящую студенческую жизнь. Здесь она проводит свои будни, чувствует себя как дома.

Ксения Борейко, студентка второго курса исторического факультета БГУ:

Это мой самый любимый, на самом деле, уголок в комнате, потому что у меня полный здесь полет фантазии, я могу обустраивать, как мне нравится. У меня стоит маленькое зеркальце, всякие женские штучки, косметика. Здесь доска воспоминаний, и мне очень нравятся аутентичные всякие открытки, поэтому я тоже собираю и тоже развешиваю здесь. А это уже больше шкафчик для каких-то книг, для каких-то учебных материалов, то есть самое основное.

В общежитиях студенты осваивают и язык взрослой жизни. На деле это не так страшно. Со всеми домашними обязанностями ребята справляются сообща. Если возникают какие-то трудности, обращаются к воспитателям или заведующему.

Леонида Костюковец, заведующий общежитием № 1 БГУ:

Общежитие наше не просто блочного типа, а квартирного типа, потому что в каждом блоке имеется кухня, а это для студентов очень удобно. Кухня полностью обустроена. На кухне у нас есть шкафчики, есть холодильник, есть электроплита. Блоки у нас состоят из двух либо трех комнат. Комнаты есть двухместные, трехместные и четырехместные.