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Подарок первоклашкам – по Детской железной дороге курсирует «Поезд знаний»

31 августа 2024 14:06
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В Минске в последний день лета в рейс отправился «Поезд знаний». Такую акцию для первоклашек и их родителей впервые устроила Детская железная дорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарок первоклашкам – по Детской железной дороге курсирует «Поезд знаний»-2

Поездка длится 35 минут. На всем пути следования в вагонах и на станциях юных пассажиров ждала развлекательная программа. Дети играли с ростовыми куклами, пели песни, желающие могли поучаствовать в познавательной викторине на железнодорожную тематику. Помогали организовывать акцию участники кружка юных железнодорожников. Они на своем примере показали первоклашкам специфику профессии.

Подарок первоклашкам – по Детской железной дороге курсирует «Поезд знаний»-4

Светлана Марутко, заместитель начальника детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
У нас занимаются более 500 учащихся. Все лето они приходят к нам сюда на практику. Еще в сентябре они тоже будут ходить на практику, а с октября у нас начнутся занятия в учебном центре. В этом учебном центре мы им будем рассказывать все про железнодорожные профессии.

Подарок первоклашкам – по Детской железной дороге курсирует «Поезд знаний»-6

Роман Сульжицкий, юный железнодорожник детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
Очень рад, что я нашел это место. Думаю, до 9-го класса я тут буду, 100 %. А после 9-го класса я пойду учиться в железнодорожный колледж имени Евгения Павловича Юшкевича и потом уже буду работать на железной дороге. Сейчас я машинист и сегодня поведу свой первый состав. 

Подарок первоклашкам – по Детской железной дороге курсирует «Поезд знаний»-8

В зале ожидания установили фотозоны и макеты поездов, в том числе сделанные самими учениками. Ожидается, что за день «Поезд знаний» прокатит более тысячи ребят. В рейс он выйдет и 1 сентября, а пассажиров будут радовать выступления любительских коллективов художественной самодеятельности.

# Детская железная дорога

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