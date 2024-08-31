Подарок первоклашкам – по Детской железной дороге курсирует «Поезд знаний»

В Минске в последний день лета в рейс отправился «Поезд знаний». Такую акцию для первоклашек и их родителей впервые устроила Детская железная дорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поездка длится 35 минут. На всем пути следования в вагонах и на станциях юных пассажиров ждала развлекательная программа. Дети играли с ростовыми куклами, пели песни, желающие могли поучаствовать в познавательной викторине на железнодорожную тематику. Помогали организовывать акцию участники кружка юных железнодорожников. Они на своем примере показали первоклашкам специфику профессии.

Светлана Марутко, заместитель начальника детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

У нас занимаются более 500 учащихся. Все лето они приходят к нам сюда на практику. Еще в сентябре они тоже будут ходить на практику, а с октября у нас начнутся занятия в учебном центре. В этом учебном центре мы им будем рассказывать все про железнодорожные профессии.

Роман Сульжицкий, юный железнодорожник детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

Очень рад, что я нашел это место. Думаю, до 9-го класса я тут буду, 100 %. А после 9-го класса я пойду учиться в железнодорожный колледж имени Евгения Павловича Юшкевича и потом уже буду работать на железной дороге. Сейчас я машинист и сегодня поведу свой первый состав.