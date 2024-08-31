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Курсанты Белорусской государственной академии авиации приняли военную присягу

31 августа 2024 14:01
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Знаковый день для тех, кто выбрал делом жизни служение Отечеству. Курсанты военного факультета Белорусской государственной академии авиации приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты Белорусской государственной академии авиации приняли военную присягу-2

В торжественной обстановке клятву на верность Родине и белорусскому народу дали 57 человек. Среди них 10 девушек. Многие признаются: пришли постигать азы военного дела по зову сердца. Церемония – волнительный и трогательный момент не только для курсантов, но и для их близких. Поддержать будущих офицеров приехали родные.

Курсанты Белорусской государственной академии авиации приняли военную присягу-4

Михаил Хотянович, курсант военного факультета Белорусской государственной академии авиации:
Мне очень нравится военная служба. Решил пойти в академию авиации на беспилотники. Потому что это сейчас очень нужная профессия.

Курсанты Белорусской государственной академии авиации приняли военную присягу-6

Павел Примак, начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:
При ежегодном увеличении цифр набора мы сохраняем приемлемые цифры и конкурса (у нас примерно два человека на место) и достойные проходные баллы. Среди абитуриентов растет количество выпускников Минского суворовского военного училища, кадетских училищ, областных и городских. Растет количество молодых людей, которые приходят к нам из детского технопарка. Все это говорит о том, что престиж нашего вуза из года в год растет. 

Курсанты Белорусской государственной академии авиации приняли военную присягу-8

Белорусская государственная академия авиации – единственное в стране учреждение, где готовят гражданских и военных специалистов такого профиля. Ежегодно из этих стен выпускается около 250 авиаторов.

# Высшее образование в Беларуси

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