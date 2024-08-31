Курсанты Белорусской государственной академии авиации приняли военную присягу

Знаковый день для тех, кто выбрал делом жизни служение Отечеству. Курсанты военного факультета Белорусской государственной академии авиации приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной обстановке клятву на верность Родине и белорусскому народу дали 57 человек. Среди них 10 девушек. Многие признаются: пришли постигать азы военного дела по зову сердца. Церемония – волнительный и трогательный момент не только для курсантов, но и для их близких. Поддержать будущих офицеров приехали родные.

Михаил Хотянович, курсант военного факультета Белорусской государственной академии авиации:

Мне очень нравится военная служба. Решил пойти в академию авиации на беспилотники. Потому что это сейчас очень нужная профессия.

Павел Примак, начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:

При ежегодном увеличении цифр набора мы сохраняем приемлемые цифры и конкурса (у нас примерно два человека на место) и достойные проходные баллы. Среди абитуриентов растет количество выпускников Минского суворовского военного училища, кадетских училищ, областных и городских. Растет количество молодых людей, которые приходят к нам из детского технопарка. Все это говорит о том, что престиж нашего вуза из года в год растет.