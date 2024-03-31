Пасху в Беларуси 31 марта отмечают более 1,5 млн верующих
Пасху в нашей стране 31 марта отмечают более 1,5 миллиона верующих. Этот светлый праздник – время надежды, веры и любви. Белорусы возносят молитвы, освящают пищу и поздравляют друг друга с Воскресением Господним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры» – подробности.
Главные праздничные богослужения – навечерие Пасхи – прошли во всех костелах Беларуси минувшей ночью. Верующие вспоминали мученическую смерть и воскресение Христа – символ новой надежды и победы добра над злом. Пасхальная вигилия – самая долгая и торжественная месса, одним из главных моментов которой является зажжение особой свечи – Пасхала. Частичку этого света прихожане забирают после службы домой, где вместе с родными и близкими садятся за праздничный стол. Традиционно среди угощений – куличи, красные яйца, колбасы и сладости.
Готовимся, конечно же. Яйца красим, дети участвуют, помогают. Это для нас общая традиция, которая передается из поколения в поколение. Всем католикам счастливой Пасхи!
1 апреля у католиков начнется Пасхальная неделя. А через девять дней после праздника по традиции встретят Радуницу. В календаре православных верующих Пасха на несколько недель позже. Восточные христиане встретят ее 5 мая.
«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие.