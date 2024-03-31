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Пасху в Беларуси 31 марта отмечают более 1,5 млн верующих

31 марта 2024 10:45
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Пасху в нашей стране 31 марта отмечают более 1,5 миллиона верующих. Этот светлый праздник – время надежды, веры и любви. Белорусы возносят молитвы, освящают пищу и поздравляют друг друга с Воскресением Господним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры» – подробности.

Пасху в Беларуси 31 марта отмечают более 1,5 млн верующих-1

Главные праздничные богослужения – навечерие Пасхи – прошли во всех костелах Беларуси минувшей ночью. Верующие вспоминали мученическую смерть и воскресение Христа – символ новой надежды и победы добра над злом. Пасхальная вигилия – самая долгая и торжественная месса, одним из главных моментов которой является зажжение особой свечи – Пасхала. Частичку этого света прихожане забирают после службы домой, где вместе с родными и близкими садятся за праздничный стол. Традиционно среди угощений – куличи, красные яйца, колбасы и сладости.

Пасху в Беларуси 31 марта отмечают более 1,5 млн верующих-4

Готовимся, конечно же. Яйца красим, дети участвуют, помогают. Это для нас общая традиция, которая передается из поколения в поколение. Всем католикам счастливой Пасхи!

1 апреля у католиков начнется Пасхальная неделя. А через девять дней после праздника по традиции встретят Радуницу. В календаре православных верующих Пасха на несколько недель позже. Восточные христиане встретят ее 5 мая.

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# Католики Беларуси # общество

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