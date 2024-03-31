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Если роса – не надо коням овса. Народные приметы на начало апреля

31 марта 2024 09:10
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Если роса – не надо коням овса. Народные приметы на начало апреля-1

1 апреля – Дарья Грязная. Грязной Дарью на Руси называли за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы и дороги. Существовали и особые приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом, это предвещало хорошие травы летом. Также говорили: «Какова погода в этот день – такова и 1 октября».

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2 апреля – Фотинья Колодезница. Считалось, что на Фотинью колодезная вода приобретает целительные свойства. Обязательно следовало ею умыться. Так можно было излечиться от разных недугов. Кроме того, в этот день славили лен. С утра на улицу выносили красивые вещи из этой ткани, развешивали их на заборах, поленницах и калитках. А ветки берез украшали рушниками.

4 апреля – Василий Теплый. На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Если роса – не надо коням овса. Народные приметы на начало апреля-4

5 апреля – Никонов день. В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц, защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем. Не забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и ключи близ деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».

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6 апреля – Артемон – дери полоз. Если ночь на Артемона была теплая, то весна обещала быть дружной. Судили по разным признакам и об урожае: если роса – не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь – скоту легкий год; если пойдет снег – греча уродится; а коли ударит мороз – вырастут и просо, и овес.

# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

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