Если роса – не надо коням овса. Народные приметы на начало апреля

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

1 апреля – Дарья Грязная. Грязной Дарью на Руси называли за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы и дороги. Существовали и особые приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом, это предвещало хорошие травы летом. Также говорили: «Какова погода в этот день – такова и 1 октября».

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2 апреля – Фотинья Колодезница. Считалось, что на Фотинью колодезная вода приобретает целительные свойства. Обязательно следовало ею умыться. Так можно было излечиться от разных недугов. Кроме того, в этот день славили лен. С утра на улицу выносили красивые вещи из этой ткани, развешивали их на заборах, поленницах и калитках. А ветки берез украшали рушниками.

4 апреля – Василий Теплый. На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.