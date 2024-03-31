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«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие

31 марта 2024 08:43
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Пасху в нашей стране сегодня, 31 марта, отмечают более 1,5 миллиона верующих. Этот светлый праздник – время надежды, веры и любви. С минувшего вечера в храмах по всей стране многолюдно. Белорусы возносят молитвы, освящают пищу и поздравляют друг друга с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Минска работает наша съемочная группа. На связи со студией Алина Мычко.

«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие-1

Алина Мычко, корреспондент:
Сейчас мы находимся у Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Атмосфера действительно непередаваемая. Звуки колоколов и песнопений практически не стихают, сотни верующих приходят сюда целыми семьями. Повсюду звучат пасхальные приветствия.

«Христос Воскрес»! Именно в этих словах заключен смысл важнейшего христианского торжества. Пасха – символ единения людей и победы жизни над смертью. Праздник предваряла долгая подготовка – 48 дней Великого поста. Но сегодня все ограничения сняты. Сразу после Литургии и освящения снеди прихожане отправляются домой, где в семейном кругу встречают праздник. Для верующих это время духовной радости, молитв и мыслей о светлом.

«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие-4

Пасха – самый светлый праздник для всех христиан. Христос Воскрес! Это означает победу добра над злом.

«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие-7

Христос из мертвых восстал. Это значит, что в нашей душе восстало что-то светлое, доброе, нужное нам всем, чтобы мы могли справиться со своими мелкими житейскими проблемами. Это очень радостный праздник, и он вдохновляет нас на светлое, доброе, любить своих близких, родных.

«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие-10

Светлая Пасха – для нас это много. Расцветает все в природе, весна. Это божественный праздник, знаменование чего-то очень светлого. Мы все, католики, ждем с нетерпением. Это праздник света, чистоты. Для нас это большой семейный праздник, отмечаем всей семьей.

Торжественные богослужения начались в храмах еще ночью. Тогда же для верующих зажегся Пасхал – это особая свеча. Частицу огня прихожане понесли домой вместе с вестью Воскресении Христа.

Праздничные литургии будут длиться в течение целого дня. А сам пасхальный период у католиков продлится вплоть до дня спослания Святого Духа.

«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие-13

Ксендз Кирилл Бардонов, священник Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии:
Сёння мы адзначаем свята Вялікдня, Пасхі, калі вернікі вітаюць адзін аднаго словамі «Хрыстос Уваскрос!» Сапраўды ўваскрос! Мы адзначаем успамін таго, што Хрыстос перамог смерць. Ён можа перамагчы таксама нашы грахі, слабасці. Таму вернікі нясуць у касцёл свае просьбы, падзякі, просячы, каб наступны перыяд іх жыцця быў жыццём з Богам, Сынам Божым.

Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры» – подробности.

«Это большой семейный праздник». Католики Беларуси отмечают Пасху – вот что говорят верующие-16

Завтра у католиков начнется Пасхальная неделя. Все семь дней Светлой седмицы такие же праздничные, как Христово Воскресение. А через девять дней по традиции встретят Радуницу.

Алина Мычко:
Католицизм – вторая по величине конфессия в нашей стране. Уступает она только православию. К слову, в календаре восточных христиан Пасха на несколько недель позже. Православные верующие встретят ее 5 мая.

# Католики Беларуси # общество # Алина Мычко

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