Пасху в нашей стране сегодня, 31 марта, отмечают более 1,5 миллиона верующих. Этот светлый праздник – время надежды, веры и любви. С минувшего вечера в храмах по всей стране многолюдно. Белорусы возносят молитвы, освящают пищу и поздравляют друг друга с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре Минска работает наша съемочная группа. На связи со студией Алина Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

Сейчас мы находимся у Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Атмосфера действительно непередаваемая. Звуки колоколов и песнопений практически не стихают, сотни верующих приходят сюда целыми семьями. Повсюду звучат пасхальные приветствия. «Христос Воскрес»! Именно в этих словах заключен смысл важнейшего христианского торжества. Пасха – символ единения людей и победы жизни над смертью. Праздник предваряла долгая подготовка – 48 дней Великого поста. Но сегодня все ограничения сняты. Сразу после Литургии и освящения снеди прихожане отправляются домой, где в семейном кругу встречают праздник. Для верующих это время духовной радости, молитв и мыслей о светлом.

Пасха – самый светлый праздник для всех христиан. Христос Воскрес! Это означает победу добра над злом.

Христос из мертвых восстал. Это значит, что в нашей душе восстало что-то светлое, доброе, нужное нам всем, чтобы мы могли справиться со своими мелкими житейскими проблемами. Это очень радостный праздник, и он вдохновляет нас на светлое, доброе, любить своих близких, родных.

Светлая Пасха – для нас это много. Расцветает все в природе, весна. Это божественный праздник, знаменование чего-то очень светлого. Мы все, католики, ждем с нетерпением. Это праздник света, чистоты. Для нас это большой семейный праздник, отмечаем всей семьей. Торжественные богослужения начались в храмах еще ночью. Тогда же для верующих зажегся Пасхал – это особая свеча. Частицу огня прихожане понесли домой вместе с вестью Воскресении Христа. Праздничные литургии будут длиться в течение целого дня. А сам пасхальный период у католиков продлится вплоть до дня спослания Святого Духа.

Ксендз Кирилл Бардонов, священник Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии:

Сёння мы адзначаем свята Вялікдня, Пасхі, калі вернікі вітаюць адзін аднаго словамі «Хрыстос Уваскрос!» Сапраўды ўваскрос! Мы адзначаем успамін таго, што Хрыстос перамог смерць. Ён можа перамагчы таксама нашы грахі, слабасці. Таму вернікі нясуць у касцёл свае просьбы, падзякі, просячы, каб наступны перыяд іх жыцця быў жыццём з Богам, Сынам Божым. Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры» – подробности.