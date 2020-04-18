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Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода

18 апреля 2020 17:28
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Георгины на клумбах – украшение любого участка. Выращивать их сможет и новичок, и опытный садовник. Как посадить и размножить георгины, рассказали в программе «Плюс-минус»

Елена Макаревич, садовод:
Весна – очень удобное время для размножения растений, в том числе и георгинов. Я расскажу, как можно размножить георгины методом черенкования. Возьмём клубень, который мы хотим размножить и ставим его на проращивание. Для этого надо ёмкость, грунт и вода.

Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода-1

Я поливаю водой с фитоспорином для того, чтобы здесь была полезная флора и не было гнилостных каких-то микробов. Примерно через 3 недели у нас должны получиться вот такие ростки.

Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода-4

Постараемся аккуратно вырезать этот черенок, но с небольшой пяточкой, то есть кусочком клубня.

Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода-7

Сейчас мы его обработаем стимулятором корнеобразования.

Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода-10

Есть обычный торф лёгкий, сюда я добавлю немножко песка, потом добавлю немножко вермикулита. Всё это я перемешаю.

Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода-13

Делаю небольшое углубление, сантиметра 2-3, опускаем его в землю, прижимаем возле него. Тоже сюда добавляю воду с фитоспорином. Вот растение готово.

Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода-16

Через 3 недели у него будут хорошие корешки. Вы его высадите в грунт, когда минуют весенние заморозки, и к осени у вас будет хороший, красивый кустик.

# Растения и цветы # общество # Елена Макаревич

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