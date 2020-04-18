Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода

Георгины на клумбах – украшение любого участка. Выращивать их сможет и новичок, и опытный садовник. Как посадить и размножить георгины, рассказали в программе «Плюс-минус».

Елена Макаревич, садовод:

Весна – очень удобное время для размножения растений, в том числе и георгинов. Я расскажу, как можно размножить георгины методом черенкования. Возьмём клубень, который мы хотим размножить и ставим его на проращивание. Для этого надо ёмкость, грунт и вода.