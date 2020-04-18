Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода
Георгины на клумбах – украшение любого участка. Выращивать их сможет и новичок, и опытный садовник. Как посадить и размножить георгины, рассказали в программе «Плюс-минус».
Елена Макаревич, садовод:
Весна – очень удобное время для размножения растений, в том числе и георгинов. Я расскажу, как можно размножить георгины методом черенкования. Возьмём клубень, который мы хотим размножить и ставим его на проращивание. Для этого надо ёмкость, грунт и вода.
Я поливаю водой с фитоспорином для того, чтобы здесь была полезная флора и не было гнилостных каких-то микробов. Примерно через 3 недели у нас должны получиться вот такие ростки.
Постараемся аккуратно вырезать этот черенок, но с небольшой пяточкой, то есть кусочком клубня.
Сейчас мы его обработаем стимулятором корнеобразования.
Есть обычный торф лёгкий, сюда я добавлю немножко песка, потом добавлю немножко вермикулита. Всё это я перемешаю.
Делаю небольшое углубление, сантиметра 2-3, опускаем его в землю, прижимаем возле него. Тоже сюда добавляю воду с фитоспорином. Вот растение готово.
Через 3 недели у него будут хорошие корешки. Вы его высадите в грунт, когда минуют весенние заморозки, и к осени у вас будет хороший, красивый кустик.