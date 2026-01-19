Лидеры ЕС обсуждают действия Трампа в групповом чате – СМИ

Главы ряда европейских государств поддерживают связь через групповой чат — в нем они обсуждают последние действия американского лидера Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на Politiko.

Среди активных участников переписки – премьер‑министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Также в диалоге задействованы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как отмечает издание, за последний год у европейских лидеров сформировалась устойчивая практика: всякий раз, когда Трамп делает что-то «дикое и вероятно разрушительное», они оперативно обмениваются мнениями в чате.