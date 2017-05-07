Концерт, беседа и подарки: поздравления от Белорусского союза женщин приняли ветераны накануне 9 Мая

Новости Беларуси. Дети, внуки и правнуки не скупятся на поздравления в адрес ветеранов. Эстафету добрых дел принял также Белорусский союз женщин. Владимир Ефимович прошел войну. Начинал юнгой, закончил старшиной. Великую Отечественную встретил, когда ему было 15. На фронте был в самом пекле сражений на прославленном черноморском эскадренном миноносце «Сообразительный». В свои 91 послевоенную жизнь нашей страны помнит как сейчас. В Узде строил дома и швейную фабрику.

Владимир Парабкович, ветеран Великой Отечественной войны:

Некоторые говорят, что на войне нестрашно. Все страшно. Корабль наш 218 боевых выходов сделал, это не прогулочка. Они поют, читают стихи, рисуют и даже танцуют. Такой активности ветеранов нам сегодня только можно позавидовать. Самому молодому здесь 78, а самому возрастному 103. К ветеранам приехали представительницы Белорусского союза женщин. К большой радости гостей, старики не хандрили, ведь впереди главный для многих праздник в жизни.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Это люди, занимающие очень активную жизненную позицию. Мы со стороны общества просто обязаны им создать все условия для жизни, для того, чтобы они жили долго, были здоровыми. Интернат оборудован большим бассейном, кабинетами арома- и спелеотерапии.

Все 130 человек находятся под круглосуточным медицинским наблюдением. Это участники Великой Отечественной, бывшие узники концлагерей, труженики тыла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Проделывается огромная работа, чтобы дойти до каждого ветерана, чтобы каждый был охвачен нашей любовью и нашим вниманием. И в части здравоохранения, и в сфере транспорта. Чтобы ощущение дома не покидало, обстановка в интернате очень уютная. Привычная библиотека с любимыми книгами. А еще живое общение, которое в шутку называют клубами по интересам.

Валентина Назарук, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

В этот день мы нашим ветеранам преподнесли такой красивый, сладкий, радостный подарок, как торты. Радуйте нас всем тем, что вы знаете, передаете нам.