Парламентские делегации Беларуси и Азербайджана провели переговоры в рамках МПА СНГ

«Идеология и практика нацизма вновь становится главной опасностью для мира, генератором угрозы Третьей мировой войны», – это в совместном обращении отметили участники Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полях форума Наталья Кочанова встретилась также с главой парламентской делегации Азербайджана. Председатель Совета Республики предложила вернуться к вопросу подписания нового соглашения, чтобы обновить сотрудничество и наметить новые подходы в работе. Беларусь получила статус наблюдателя в Панафриканской парламентской ассамблее – Алейник. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас действительно сегодня складываются великолепные результаты в торгово-экономическом сотрудничестве. Рост заметен. 417 миллионов долларов. Конечно, надо нам больше сотрудничать в плане того, чтобы достичь еще более высоких результатов, потому что мы понимаем, экономика очень важна.