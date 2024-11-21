Парламентские делегации Беларуси и Азербайджана провели переговоры в рамках МПА СНГ

«Идеология и практика нацизма вновь становится главной опасностью для мира, генератором угрозы Третьей мировой войны», – это в совместном обращении отметили участники Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полях форума Наталья Кочанова встретилась также с главой парламентской делегации Азербайджана. Председатель Совета Республики предложила вернуться к вопросу подписания нового соглашения, чтобы обновить сотрудничество и наметить новые подходы в работе.
Беларусь получила статус наблюдателя в Панафриканской парламентской ассамблее – Алейник.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас действительно сегодня складываются великолепные результаты в торгово-экономическом сотрудничестве. Рост заметен. 417 миллионов долларов. Конечно, надо нам больше сотрудничать в плане того, чтобы достичь еще более высоких результатов, потому что мы понимаем, экономика очень важна.
Сагиба Гафарова, председатель Милли Меджлиса Азербайджана:
Развитие наших двусторонних отношений, которые, я считаю, могут служить образцом, примером для многих стран. На самом деле, мы гордимся, и мы очень довольны тем развитием отношений, которые у нас между нашими парламентами. Но и так это должно быть, потому что мы представляем наши народы, а наши народы, как вы совершенно правильно отметили, очень близки по духу.
Переговоры прошли также с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Минск и Ташкент заинтересованы в росте по всем ключевым направлениям – от гуманитарного до экономического. Вопросы сотрудничества обсудили и со спикером Казахстана. Одним из итогов первого дня работы МПА СНГ стало приглашение участников к наблюдению за выборами Президента Беларуси.