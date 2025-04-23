Парламентарии заслушают доклад председателя КГК о результатах деятельности

Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси состоится сегодня, 23 апреля. Парламентарии заслушают информацию председателя Комитета госконтроля о результатах деятельности ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также сегодня пройдет очередное заседание сессии Палаты представителей. Депутаты рассмотрят заявление Национального собрания в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого, на обсуждение выносится проект закона о ратификации изменений в межправительственное соглашение. Документ касается сотрудничества Беларуси и России в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Сегодня же на вторую половину дня запланировано заседание сессии Совета Республики.