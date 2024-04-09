Парламентарии Беларуси и России изучили проект акта о приграничном сотрудничестве

Беларусь и Россия намерены усилить интеграционные процессы в приграничных регионах. В этом призван помочь модельный законодательный акт «О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве». Работа над ним практически завершена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 9 апреля, депутатам Парламентского собрания была представлена предварительная версия документа. Изучив его, участники заседания озвучили ряд замечаний и предложений. Часть из них касалась разработки концепции межрегионального сотрудничества. Это уже работа на перспективу. В планах – сформировать базовый документ, который наметит дорожную карту всестороннего сотрудничества на союзном треке.

Сергей Сивец, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту:

Мы предлагаем типовые рекомендации, связанные с межрегиональным сотрудничеством в той или иной сфере. Скажем, в сфере туризма, спорта, образования, здравоохранения и так далее. Это серьезно упростит работу субъектов межрегионального сотрудничества в части установления двухсторонних связей, в части заключения коммерческих контрактов.

По итогам заседания парламентарии Беларуси и России определили порядок и сроки доработки модельного законодательного акта. Окончательный проект документа будет представлен до 20 мая.