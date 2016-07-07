Парковка у дома или безопасность во дворе: необычный эксперимент в Бресте

Новости Беларуси. Быть или не быть автомобилям во дворах – вопрос о том, по какому принципу обустроить территорию вблизи дома, волнует каждую семью. В некоторых городах Беларуси пошли на эксперимент, переместив стоянки подальше от игровых площадок. Сделать отдых безопасным для детей решили и в одном из микрорайонов Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двор, в котором нет места автомобилям, но есть детские площадки и дорожки для пешеходов – уже не мечта, а реальность. Небольшой квартал в Бресте объединил в себе все, о чем так грезили молодые семьи. Екатерина Шеметюк – не исключение. Вместе с дочерью Сашей проводит все свободное время. Благо, здесь, рядом с домом и вдали от проезжей части можно чувствовать себя в полной безопасности.

Екатерина Шеметюк, житель Бреста:

Нету транспорта, не боишься ребенка выпустить во двор. Все очень удобно сделано.

Татьяна Парфенюк, житель Бреста:

Я считаю, что там нечего делать частным машинам. Есть место, где ставить, а дети пускай гуляют свободно.

Места для парковки автомобилей, конечно, предусмотрены, но за пределами двора. Исключение делается лишь в экстренных случаях. Правда, находятся и те, кому закон не писан.

Александр Томашевский, главный архитектор проекта:

В данной застройке парковочные места были выведены по периметру микрорайона, вдоль улиц. Также предусматривалось место для многоуровневого паркинга на 300 машиномест.

С другой стороны, при такой планировке маршрут водителей к своим автомобилям увеличился сразу в несколько раз, что для некоторых создало определенные проблемы.

Вадим Фурсов, автомобилист:

Для детей, я думаю, когда закрытый двор, тогда родителям спокойней. Для автомобилистов достаточно создает проблем.

Александр Касьянович, заместитель начальника архитектурно-конструкторского отдела «Брестпроекта»:

Данный район уже оказался в такой сложившейся ситуации, где появились территории, где мы смогли разместить парковочные места для хранения транспорта, которые мы смогли убрать с дворовых территорий.

А вот минчанин Александр Иванов не стал ждать, когда перемены придут в его двор, а решил действовать самостоятельно. Как председатель жилищного кооператива, он опросил жильцов своего дома и, получив их согласие, начал действовать.

Александр Иванов, председатель правления ЖСПК-771 Минска:

Для этого я тоже обратился в администрацию, перед тем как установить полусферы. Администрация района легко согласилась с этим предложением, дала добро, и мы установили 13 полусфер. Средства, которые использовались для установки этих полусфер и легализации этой схемы, были взяты с расчетного счета кооператива. Туда же они поступили за счет рекламы.

Этот новаторский опыт отечественные градостроители обещают взять на вооружение при разработке новых городских микрорайонов. И тем самым приблизиться к решению дилеммы: парковка у дома или безопасность во дворе. Количество личных авто в Беларуси уже перевалило за 3 миллиона и, похоже, будет только расти. А Минск по числу машин на тысячу жителей уже давно обогнал Москву и Санкт-Петербург.