Как выбрать няню: с каким образованием предпочесть и что за документы оформить?

«Она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица, порой и веселая собутыльница». Так говорил о няне Пушкина – Арине Родионовне – его друг поэт Языков. Этот сюжет о няне, которую, извините за сленг, кинули. Банально, цинично и прозаично.

Кстати, всем известные строчки: «Выпьем, добрая подружка, Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей», - также посвящены няне поэта. Минчанка Юлия человек не пьющий, но порой на девушку накатывает такая обида, что впору взяться за кружку. Юля, как и Арина Родионовна, нашла себя на ниве досмотра за детьми.

Юлия (няня):

Я начала работать, потому что я очень люблю детей. Но поскольку я человек очень открытый, довольно доверчивый, я стараюсь верить людям на слово. Я столкнулась с таким моментом, что работодатели, к сожалению, не выплатили заработную плату.

Два месяца изо дня в день, по 12 часов в сутки девушка присматривала за трехлетней малышкой. Родители были довольны, ведь Юля вкладывала в работу всю свою душу. Спустя месяц няня резонно попросила заплатить за услуги. Увы...

Юлия (няня):

По итогу месяца мне давались только обещания. Говорили, что мы выплатим потом-потом. В один прекрасный момент, когда я к ним пришла, там оказались уже другие люди. А мои работодатели, к сожалению, уже съехали.

Девушка пыталась разыскать родителей и малышку, но тщетно. Новые арендаторы квартиры не знали, куда съехали бывшие жильцы, а контактные телефоны пропавших были недоступны. Юлия пришла в отчаяние, два месяца сложной и ответственной работы пошли насмарку. Самое обидное, что все условия ухода за ребенком были оговорены устно и доказать правоту практически невозможно!

Юлия (няня):

Я задаюсь вопросом: как мне стоило урегулировать отношения с работодателями, чтобы такого инцидента больше не повторилось. Нужно было заключать договор или, по крайней мере, проговаривать это всё в устной форме для того, чтобы потом больше не было таких неприятных моментов.

Осознание ошибки пришло поздно, но ведь жизнь няни продолжается! Девушка готова вновь встать на путь воспитания и досмотра малышей. Но уже вооружившись не только терпением и вниманием, но знаниями законодательства.

Елена Мойсейчик, юрист:

Прежде всего, необходимо заключать письменный договор, где конкретно указывать, какие условия в данном случае будут, какие обязательства и ответственность берет на себя няня, и естественно, какие обязательства и ответственность, в том числе и по оплате, берет на себя наниматель.

Следует прописывать в договоре все условия. Если вы понадеялись на доброе слово и считаете, что свою работу выполнили, то имеете полное право обратиться с исковым заявлением в суд.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если, всё-таки, вы решили заключить письменный договор со своим нанимателем, то обязательно напишите полностью перечень тех услуг, которые вы будете оказывать такому нанимателю.

Поиск няни по объявлениям в газетах или Интернете - занятие не только малоэффективное, но еще и опасное. В конце концов, этот человек будет находиться с вашим малышом по несколько часов ежедневно. Куда разумней и эффективней обратиться за помощью в одно из агентств.

Светлана Кузнецова, директор агентства по подбору домашнего персонала:

В нашем агентстве мы подбираем самых лучших нянь. Важное требование: наличие опыта работы с детками непосредственно в детском учреждении. Самое главное, это наличие опыта работы и, соответственно, положительных рекомендаций.

Средняя стоимость услуг няни в столице варьируется в районе от двух до пяти долларов в час. Не каждая няня полюбит ребенка и будет вкладывать в него свою душу, как Юля, но прогулки, кормление и одевание ему будут обеспечены. Выбор родителей должен быть обусловлен многими факторами.

Анна Матуляк, психолог:

То есть, няня с медицинским образованием лучше будет оказывать уход малышу, няня с психологическим образованием более внимательна к воспитанию, няня с педагогическим образованием, соответственно, будет лучше обучать ребенка. Поэтому, в зависимости от того, в каком возрасте ребенок и от того, чего ждут родители, на тех нянь стоит обращать внимание. Еще важно задавать няне вопросы, для того, чтобы понять, как она будет реагировать в стрессовых, тяжелых ситуациях.

В нашей истории в стрессовую тяжелую ситуацию попала нянечка Юля, но легким утешением ей будет хорошо усвоенный урок. Надеемся, что обида и легкая злость на пропавших родителей никак не отразится на ее новых воспитанниках... А в целом народ к няням относится с теплотой и доверчивостью... правда вот доверять своих детей чужим людям готовы не многие...

Минчане:

Услугами няни я не пользуюсь, я считаю, что самостоятельно надо растить ребёнка. Смотря, какая няня попадётся, надо тщательно выбирать. Я бы не доверила чужому человеку, лучше маме своей, бабушке.

К услугам мы не прибегали, потому что сами в этом заинтересованы. Дети быстро растут, каждую минутку, каждый день так быстро уходят, что не успеваешь это заметить. Хочется каждый денёчек увидеть, каждый годик.

Нет, не нанимали. Мы справляли с бабушкой. Бабушка выручала. Ну и чужим людям особо не доверяешь.

Мы никогда не пользовались услугами няни, потому что у меня достаточно много времени. Я считаю, что своего ребёнка нужно воспитывать самому. Мы не поддерживаем также детские садики. Если есть возможность проводить больше времени со своим ребёнком, то лучше это делать.

Золотые слова. Надо наслаждаться каждым мгновением общения со своими детьми. Потому что именно дети, которым вы не уделяли должного внимания, потом будут выбирать для вас дом престарелых.