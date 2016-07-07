Мрачное агентство брачное: как лже-свахи пытались женить минчанина на дальнобойщике и пенсионерке

Неудачная личная жизнь делает из мужчины хорошего философа, из женщины - замечательную сваху. Герой этого сюжета – философ замечательный! И он давно нашел ответы на многие сложные общественные вопросы, но вот с личными есть проблемы...

Нередко, поиск близкой нам души становиться смыслом жизни. Однако, не все способны заниматься этим увлекательным занятием самостоятельно. Минчанин Вячеслав решил обратиться в брачное агентство и сейчас делиться своей мрачной историей.

Вячеслав Грачев:

В своем стремлении найти вторую половину я обратился в брачное агентство. Я заплатил немаленькие деньги.

Офис выглядел солидно, а музы брака на обещания не скупились. Мужчина заполнил анкету, перечислили свои требования к кандидатке на его руку и сердце, и заплатил агентству 3000 у.е.

Вячеслав Грачев:

Когда был подписан договор, я ушел. Это было полгода назад. В результате потеряны полгода, из жизни вырвано у меня, заплатил им деньги но так и не нашел своего любимого человека.

Первые три месяца Вячеславу предоставляли анкеты «мертвых душ» или женщин, которые уже давно были счастливы в браке и удалили свою анкету. Порой, доходило до смешного. Так, по телефонам, предоставленным агентством, мужчина познакомился с дальнобойщиком из Мозыря и пенсионеркой из Гродно, приходилось Вячеславу общаться и с рассерженными мужьями потенциальных кандидаток. Кстати, психологи уверяют, обращения к музам брака - это жалкие попытки застраховаться от возможных проблем в браке. У тех, кто обращается в брачные агентства, есть стойкая иллюзия, что качество мужа или жены сродни качеству телевизора – фирма дает гарантию! Увы, но это не так. Так почему взрослые, образованные люди обращаются в подобные фирмы?

Анна Матуляк, психолог:

Есть два варианта самых распространенных. Первый, это, действительно, нехватка времени. Когда человек занят работой, делами. Он практически никуда не выходит. Нет возможности неформально общаться, а личную жизнь устроить хочется. И тогда он прибегает к помощи таких ресурсов. Либо люди, которые по своим личным особенностям сложно заводят знакомства. Им сложно проявлять инициативу.

Когда терпение у Вячеслава лопнуло, и он приехал в агентство, чтобы получить свои деньги обратно – оказалось, что организация прекратила свое существование. Ни жены, ни денег. Однако, погрустив пару месяцев, Вячеслав вновь попытался устроить личную жизнь. Лучше бы не пытался…

Вячеслав Грачев:

Я попробовал всячески искать вторую половину, знакомился на сайте знакомств, ни к чему хорошему это не привело. Была девушка, которую я вытащил из инвалидного кресла, у нее была проблема с позвоночником. Ей сделали операцию, я приплатил и, как благодарность, в результате – измена. По большей части могу сказать сидят на этих сайтах люди, которым надо друг от друга материальная выгода, сексуальная выгода, еще чего-то, как и женщинам, так и мужчинам.

Череда неудач на личном фронте, реальные финансовые потери. Что это? Излишняя доверчивость? Невнимательность? Неумение разбираться в людях или банальная глупость?

Анна Матуляк, психолог:

Когда мы говорим о повторяющихся ситуациях, когда человек, раз за разом попадает в одинаковые истории, например мужчине не везет с женщинами или женщина каждый раз сталкивается с предательством, мы можем говорить о том, что есть внутренний сценарий, что так должно быть и тогда помочь может обращение к специалисту, который может помочь найти причину, того, что запустило этот механизм.

Кстати, кроме брачных агентств и веб-сайтов, в устройстве вашей личной жизни готова поучаствовать и сваха. Цена – 300 тысяч за свидание и 700 у.е за результат, в том случае, если состоится свадьба. Решив, что в достижении цели все средства хороши, наш герой записался на встречу к столичной свахе.

Оксана Чирко, сваха:

Чем больше я этим занимаюсь, тем больше понимаю, что это очень востребовано. Конечно, свахи 100 лет назад и сейчас – это разные люди, разное время, разная работа. Отличия от брачных агентств и от сайтов знакомств очень много. Первое – серьезность намерений. Если взять сайты знакомств, то по официальной статистике – только 5 % имеют серьезные намерения. Все остальные 95% - все что угодно, но не серьезные намерения. Сразу по телефону отсеиваю, говорю, что отношения помогаю построить только для брака, поэтому людей неадекватных, женатых просто не бывает у нас и это существенное отличие от сайтов и агентств.

Однако, проверить, так ли это у Вячеслава не получилось. За день до встречи со свахой, мужчина совершенно случайно познакомился с женщиной своей мечты. И сейчас твердо убежден – устройством своей личной жизни каждый должен заниматься сам.

Вячеслав Грачев:

Я считаю, надо смотреть глаза в глаза и там будет все написано. Театры, концерты. Там нормальные люди всех возрастов, вот.

А что думают по этому поводу минчане? Действительно ли брачные агентства помогают найти суженого или просто "разводят"? А возможно будущее именно за интернет-знакомствами? С этим вопросом мы обратились к жителям нашей столицы.

Минчане:

Интернет – это такое пространство, что я думаю где-то есть половина. Нейтрально отношусь к агентствам, но каждому свое. И свахи работают

Такие знакомства – это бред сивой кобылы!! Меня вообще раздражают эти пипетки-телефоны. Построить там отношения – это бывает, но очень редко. Свахи и брачные агентства – это тоже бред. Самодостаточный человек сам должен решать свои вопросы.

В Интернете все люди озабоченные. Вот проще на улице, а Интернет – это нереально и опасно.

Знаю, как минимум, две истории. Когда в Интернете познакомились. Все нормально, поженились, ребенок. Вроде, можно, значит.

Я считаю Интернет-знакомства не сформировались еще. Нельзя передать эмоции, смайлики есть, но это не то, лучше в реальности. Лучше сваха. Я так со своей девушкой познакомился.

На момент монтажа сюжета стало известно, что Вячеслав Грачев снова один. И совершенно свободен. Если вам от 30 до 45 и у вас есть квартира, загородный дом и дорогой автомобиль, наш герой готов на все. Шутка... Он готов на многое ради детей, уютного ужина и теплых чувств. Найти Вячеслава можно в любой социальной сети. Попадет ли он в ваши сети зависит только от вас.