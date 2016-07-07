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В Логойске открылся новый стадион

07 июля 2016 14:45
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Новости Беларуси. Многофункциональный, а главное, долгожданный стадион появился в Логойске. Такой шикарный подарок городу сделало местное руководство. Футбольное поле с искусственным покрытием позволит любителям самого популярного командного вида спорта «гонять» мяч круглый год. Лыжероллерная дорожка уже «обкатана» юными биатлонистами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стадион условно можно разделить на несколько площадок, где одновременно могут заниматься представители семи видов спорта, которые предлагает местная детско-юношеская школа олимпийского резерва: это лыжные гонки, горнолыжный спорт, биатлон, борьба, таэквондо, гандбол и баскетбол. Всего эти секции посещают более 400 детей. Но, конечно же, новый спортивный объект открыт для всех логойчан.

На стадионе команды игровых видов спорта могут проводить сборы. К тому же его будут сдавать в аренду футбольным командам Беларуси. Ну, а юным спортсменам Логойщины не нужно будет теперь искать место для тренировок.

# общество # Государственная политика в области спорта

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