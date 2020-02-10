Паркинг, кинотеатр и торговые точки: в Октябрьском районе возведут общественный комплекс

Новости Беларуси. На пересечении улиц Корженевского и Кижеватова появится новый объект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Утвержден проект по возведению здесь многофункционального общественного комплекса. Он будет состоять из трех частей: четырехуровневого паркинга, административной высотки и трехэтажного стилобата, в котором разместятся многозональный кинотеатр, торговые точки, фудкорт и детский развлекательный центр. Все части комплекса свяжут пешеходной улицей. А с будущей станцией метро «Слуцкий гостинец» соединят по принципу «сухие ноги».