156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

Новости Беларуси. Абсурдная ситуация произошла в Слонимском районе. Местное хозяйство выписывало населению коров, но люди их не получали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мало того, некоторые местные жители и знать не знали о том, что по документам на них числится по две, по три, а то и больше десятка голов крупного рогатого скота. Так куда же исчезли с фермы свыше полутора сотен коров? Разбиралась Галина Буро.

По документам Татьяна Микулич является счастливой обладательницей 14 буренок. Она якобы их купила на местной ферме для своего подсобного хозяйства. Но по факту у женщины в сарае нет ни одной коровы.

Татьяна Микулич, жительница деревни Острово:

Заведующая говорит: «Надо подписать эти заявления». Подписывали заявления, и все, потому что мы телят поили. Вот так вот. Одиннадцать, четырнадцать на людей так вот писали. Кому восемь, кому два, кому сколько.

Таким образом на ферме работников заставляли подписывать документы на коров и даже удерживали за них деньги из заработной платы. А некоторые жители ближайших деревень и вовсе не знали, что фигурировали в списках, ведь они не работают в хозяйстве. По бухгалтерии эти люди даже вносили некие деньги за животных. Но их товар, похоже, корова языком слизала.

Галина Буро, корреспондент:

Вот та самая ферма сельхозпредприятия «Мижевичи», у которой население якобы покупало коров. Но если сделок не было, реальных денег никто не платил – спрашивается, были ли коровы? Ответ: да, были. Полторы сотни голов таинственным образом исчезли из комплекса.

Но правоохранители в мистику не верят. Доверяют фактам, а по ним налицо хитрая схема сокрытия падежа. Когда коровы начали гибнуть на комплексе десятками, статистику здесь решили улучшить с помощью фикции, а потом и вовсе нашли индивидуального предпринимателя, которому продавали павший скот.

Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области:

Большая часть – это фактически 126 голов – была оформлена под видом реализации местным жителям. Но, как нам удалось установить в ходе проверки, это фактически также был весь падший скот, который приобретался одним из представителей коммерческих структур уже фактически в неживом состоянии. А полученные таким образом денежные средства вносились в кассу с целью сокрытия падежа, расписывались как реализованные местным жителям.

Контролирующие органы передали дело в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Пукалов, помощник прокурора Слонимского района:

Прокурором района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь «злоупотребление служебными полномочиями» в отношении бригадира молочно-товарного комплекса «Мижевичи». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.