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156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота

10 февраля 2020 19:47
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Новости Беларуси. Абсурдная ситуация произошла в Слонимском районе. Местное хозяйство выписывало населению коров, но люди их не получали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-1

Мало того, некоторые местные жители и знать не знали о том, что по документам на них числится по две, по три, а то и больше десятка голов крупного рогатого скота. Так куда же исчезли с фермы свыше полутора сотен коров?

Разбиралась Галина Буро.  

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-4

По документам Татьяна Микулич является счастливой обладательницей 14 буренок. Она якобы их купила на местной ферме для своего подсобного хозяйства. Но по факту у женщины в сарае нет ни одной коровы.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-7

Татьяна Микулич, жительница деревни Острово:
Заведующая говорит: «Надо подписать эти заявления». Подписывали заявления, и все, потому что мы телят поили. Вот так вот. Одиннадцать, четырнадцать на людей так вот писали. Кому восемь, кому два, кому сколько.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-10

Таким образом на ферме работников заставляли подписывать документы на коров и даже удерживали за них деньги из заработной платы. А некоторые жители ближайших деревень и вовсе не знали, что фигурировали в списках, ведь они не работают в хозяйстве. По бухгалтерии эти люди даже вносили некие деньги за животных. Но их товар, похоже, корова языком слизала.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-13

Галина Буро, корреспондент:
Вот та самая ферма сельхозпредприятия «Мижевичи», у которой население якобы покупало коров. Но если сделок не было, реальных денег никто не платил – спрашивается, были ли коровы? Ответ: да, были. Полторы сотни голов таинственным образом исчезли из комплекса.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-16

Но правоохранители в мистику не верят. Доверяют фактам, а по ним налицо хитрая схема сокрытия падежа. Когда коровы начали гибнуть на комплексе десятками, статистику здесь решили улучшить с помощью фикции, а потом и вовсе нашли индивидуального предпринимателя, которому продавали павший скот.  

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-19

Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области:
Большая часть – это фактически 126 голов – была оформлена под видом реализации местным жителям. Но, как нам удалось установить в ходе проверки, это фактически также был весь падший скот, который приобретался одним из представителей коммерческих структур уже фактически в неживом состоянии. А полученные таким образом денежные средства вносились в кассу с целью сокрытия падежа, расписывались как реализованные местным жителям.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-22

Контролирующие органы передали дело в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-25

Дмитрий Пукалов, помощник прокурора Слонимского района:
Прокурором района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь «злоупотребление служебными полномочиями» в отношении бригадира молочно-товарного комплекса «Мижевичи». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-28

Не исключено, что список подозреваемых по делу может увеличиться. Ведется расследование. А местные жители тем временем вновь вспоминают классику: 156 коров, как те «мертвые души».

156 «мёртвых коровьих душ». В Слонимском районе придумали циничную схему сокрытия падежа скота-31

# Мошенничество # общество # Татьяна Микулич # Галина Буро # Сергей Туптало # Дмитрий Пукалов # Фотофакт

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