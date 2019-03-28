Бесплатную консультацию юристов по теме защиты трудовых прав можно получить 28 марта в Минске

Новости Беларуси. 28 марта можно будет бесплатно получить консультацию юристов по теме защиты трудовых и социально-экономических прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзный правовой прием граждан организуется во всех районах белорусской столицы.

Подобные приемы проводятся традиционно в последний четверг месяца. Во многих из них принимают участие работники прокуратуры.