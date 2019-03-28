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Бесплатную консультацию юристов по теме защиты трудовых прав можно получить 28 марта в Минске

28 марта 2019 06:41
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Новости Беларуси. 28 марта можно будет бесплатно получить консультацию юристов по теме защиты трудовых и социально-экономических прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзный правовой прием граждан организуется во всех районах белорусской столицы.

Бесплатную консультацию юристов по теме защиты трудовых прав можно получить 28 марта в Минске-1

Подобные приемы проводятся традиционно в последний четверг месяца. Во многих из них принимают участие работники прокуратуры.

Бесплатную консультацию юристов по теме защиты трудовых прав можно получить 28 марта в Минске-4

В этот день можно получить разъяснения специалистов по трудовому и жилищному законодательствам, по теме контрактной формы трудового договора, сокращения и увольнения, начисления заработной платы, надбавок, доплат, премий и компенсаций, охраны труда.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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