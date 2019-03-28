Минспорта: мы ожидаем порядка 30 тысяч туристов во время II Европейских игр

Новости Беларуси. Беларусь ожидает порядка 30 тысяч иностранных туристов во время вторых Европейских игр. Такими цифрами с журналистами поделились представители Министерства спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При подсчетах учитывали опыт проведения первых Игр в Баку, где на соревнования приехали около 28 тысяч болельщиков. Беларусь ставит планку выше. Помимо насыщенной программы спортивных мероприятий, для иностранцев организаторы также разработали и различные пакеты туруслуг. К тому же специально к Играм подготовку прошли около 900 экскурсоводов.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы провели аналитическую работу – 50 стран. Предположительно знаем, с какой стороны кто едет. И туры подобраны для наших потенциальных туристов на любой вкус. Кого-то интересует культурно-познавательный туризм, кого-то – агроэкотуризм. Поэтому с учетом особенностей каждого из регионов Европы головным туроператором, турагентами подготовлены вот эти туры.

Регионы же готовятся встречать туристов по всем дорожным направлениям. Готовятся объекты придорожного сервиса, сувенирная продукция в каждом регионе.