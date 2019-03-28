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Объявлен конкурс на лучший логотип, слоган и социальный ролик о парках семейных деревьев

28 марта 2019 11:10
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» секретарь Центрального комитета БРСМ – Юлия Зинкевич, участница республиканского проекта «Парк семейных деревьев» – Виктория Рудая, участник республиканского проекта «Парк семейных деревьев» – Александр Рудый.

Парки семейных деревьев: где появятся и нужно ли ухаживать за своим деревом?

Что нужно сделать, чтобы посадить семейное дерево в Минске?

Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
Скоро в Минске у нас будет и в Ленинском районе, и в Первомайском, и в Советском районе. Это нужно обратиться в районный комитет БРСМ и оставить там заявку. У нас в рамках популяризации этого, чтобы все знали об этом, у нас объявлен конкурс на создание логотипа, слогана и социального ролика о парках семейных деревьев.

# Конкурс # общество # Юлия Зинкевич # Фотофакт # общество

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