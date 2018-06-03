«В ней описаны практически все документы со всего мира». Что за чудо-прибор появился у белорусских пограничников?

Новости Беларуси. А пока кипят события на политическом фронте, наши пограничники продолжают вооружаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В том числе, технически.





Иван Шумский, директор компании по производству экспертных продуктов для проверки подлинности документов, денежных знаков, ценных бумаг:

Это такая хитренькая база данных. Для специального применения. В ней описаны практически все документы со всего мира. Для того, чтобы пограничник, когда он видит вот такую экзотику – он же не может все помнить – он может тремя кликами достать изображение. Достать специальное изображение. Достать элементы и быстренько проверить подлинность документа.