Парк Дружбы народов в Минске. Знают ли горожане, что находилось здесь ранее, что символизирует скульптура в Парке и как называется расположенная рядом церковь

Советский район Минска. Березовая роща, богатый ландшафт, сотканный руками природы. Этот парк расположен по обе стороны Орловской улицы, разделившей городской оазис на 2 части: южную и северную.

Рядом – улицы Карастояновой, Кропоткина, Кульман и Богдановича. С приходом тепла здесь всегда людно. Знают ли минчане, как называется это живописное место?

Минчане:

Это Парк Дружбы народов.

Я не знаю. Мы только переехали сюда жить.

Парк Дружбы народов.

Нет, не знаю. Тут гуляем, но название не знаю.

Парк Дружбы народов.

Торжественная закладка парка состоялась 21 апреля 1979 года. Но свое название минский Парк Дружбы народов получил лишь в 1992 году. Это место давно знакомо не одному поколению минчан. Интересно, что же находилось здесь ранее?

Минчане:

Раньше здесь был лес.

Было кладбище.

Был частный сектор тут.

Болотистое место тут с давних времен.

Было болото, называлось «речка-вонючка».

Действительно, трудно поверить, но в начале XX столетия на месте парка располагалось болото, названное Комаровским. На его основе и была создана Минская опытная болотная станция – экспериментальное научное учреждение СССР. Именно здесь наши соотечественники учились мелиорации земель.

Кстати, в 20-х годах XX века даже был создан питомник деревьев. И некоторые из них растут на территории парка до сих пор, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Но эти долгожители – не единственное, что радует взор отдыхающих. В 2002 году в зоне отдыха появилась городская скульптура. Давайте узнаем, что она символизирует.

Минчане:

Это просто источник воды.

Чистота белорусской земли.

Водичка какая-то. Может, какая-то чистота.

Может, тут была какая-то великая победа.

В народе называется «Счастье простого человека», «Белорусское счастье».

Скульптурное сооружение местные жители прозвали «Белорусское счастье».

А через дорогу, на другой стороне парка, над живописным уголком Советского района возвышается белоснежный храм. Давайте спросим у минчан, как называется церковь?

Минчане:

Это церковь в память о тех, кто в Афганистане умер.

В честь иконы Божьей Матери.

Она посвящена чернобыльцам.

В честь жертв Чернобыля.

Церковь посвящена чернобыльским жертвам. Церковь Чернобыля.

В народе церковь и правда прозвали «чернобыльской»: храм начали возводить в год, когда со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 10 лет. Церковь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» была возведена, чтобы почтить память тех, кто пострадал от взрыва.

В 1998 году храм распахнул свои двери для прихожан. Архитектура его стилизована под древнерусское церковное зодчество.